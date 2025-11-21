Dave the Diver taucht nun auch auf der Xbox auf

Dave the Diver ist ab sofort endlich auf der Xbox erhältlich. Natürlich sind auch sämtliche DLC-Pakete seit dem Start des Spiels verfügbar!

Mehr zu Dave the Diver

Das Spiel, das während des Xbox Partner Showcase am Donnerstag angekündigt wurde, war ein Durchbruch für den südkoreanischen Entwickler Mintrocket. Sein Spiel war ein Verkaufserfolg, das schnell 4 Millionen Einheiten überstieg und dem Entwickler einen BAFTA-Preis einbrachte. „Für Dave ist Xbox die letzte Grenze, und wir freuen uns, Xbox Series-Spieler heute in das Abenteuer zu begrüßen“, sagte Jaeho Hwang, Direktor von Dave the Diver. „Fans auf der ganzen Welt haben Dave und seine wunderbar chaotische Crew umarmt, und wir können es kaum erwarten, dass eine ganz neue Community nicht nur in das Basisspiel eintaucht, sondern auch in die drei DLCs, die dazu beigetragen haben, die Spielwelt zu einer zu einer zu entwickeln, die die Fans immer wieder aufs Neue begeistert.“

Alle DLC-Pakete des Spiels sind bei der Markteinführung auch auf Xbox verfügbar, einschließlich der Zusammenarbeit des Spiels mit Godzilla, dem Dredge-Content-Paket und dem Ichiban’s History DLC. Die aktuelle Ankündigung beinhaltete auch einen Blick auf das nächste DLC-Paket des Spiels, das nächstes Jahr fällig ist. „Dave wird sich mit Dschungelbewohnern zusammentun, um den mysteriösen See rund um die Insel zu erkunden, auf der sich das neue Dorf befindet“, heißt es in einer Beschreibung für den kommenden DLC. „Neue Handlungsstränge, Minispiele und Rezepte erwarten die Spieler, wenn der DLC Anfang 2026 veröffentlicht wird.“ Somit ist es eine perfekte Zeit, über Weihnachten in das Spiel einzutauchen. Was haltet ihr von diesem Game, habt ihr es bereits gespielt?