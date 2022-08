Das Xiaomi 12 Lite Smartphone ist ab sofort in Österreich erhältlich

Xiaomi bringt das Xiaomi 12 Lite in den Handel und erweitert damit seine Xiaomi 12-Serie um ein weiteres Premium-Smartphone.

Mehr zum Xiaomi 12 Lite

Unter dem Slogan „My style, my shot“ wird deutlich: Das vielseitige Spitzenmodell will neue Maßstäbe in Sachen Design und Imaging setzen. Ab sofort ist das Xiaomi 12 Lite in der Variante 8 GB + 128 GB um 479 Euro erhältlich. Dabei können sich Kund:innen zwischen den beiden Farben Lite Pink oder Black entscheiden. Das Xiaomi-Smartphone verfügt über eine 108 MP-Hauptkamera mit einem großen HM2-Sensor, eine 8 MP-Ultra-Weitwinkelkamera und eine 2 MP-Makrokamera, die hochauflösende Bilder aus jedem Winkel einfangen. Weiters verfügt die 32 MP-Frontkamera über einen GD2-Sensor und Autofokus-Funktionen, die ultraklare Selfies mit verfeinerter Klarheit und Farbe ermöglichen. Das Gerät wird mit einem Snapdragon 778G-Chipsatz mit 5G betrieben.

Durch 67W-Turbocharging wird das Xiaomi 12 Lite in nur 41 Minuten auf 100 Prozent aufgeladen. Das 6,55 Zoll große AMOLED-Display mit HDR10+ und Dolby Vision spielt alle Stücke. Darüber hinaus sorgt eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz und eine Touch-Sampling-Rate von 240 Hz für ein flüssiges Erlebnis. Zuletzt punktet das Xiaomi-Smartphone mit einem 7,29 mm schlanken Design und einem Gewicht von nur 173 g. Die Rückseite ist mit einem matten Farbverlauf versehen, der das Licht schimmernd wiedergibt. Die Farbe erstreckt sich auch über die flachen Kanten und sorgt so für eine schlichte und doch raffinierte Ästhetik. Auf der Rückseite befinden sich drei elegant platzierte, mit Metallringen versehene Kameralinsen, die einen Hauch von Luxus vermitteln. Wäre das etwas für euch?