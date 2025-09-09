Das war der Severin-Auftritt auf der IFA 2025

Severin präsentierte auf der IFA 2025 nicht nur einen komplett neuen Markenauftritt, sondern auch zahlreiche Produktneuheiten in vier klar definierten Bereichen. Unter dem Motto „Premium für alle“ konntet ihr euch, selbst davon überzeugen, wie die Marke Innovationen und stilvolles Design zu fairen Preisen verbindet.

Wohlbefinden & Komfort

Hier stand die neue S-Style Hair Care Range im Fokus. Mit den High-Performance-Geräten, wie dem S-Style Multi Style Pro WL 0683, einer 5-in-1 Warmluftbürste, hattet ihr die Möglichkeit, professionelles Hairstyling für zu Hause zu erleben. Die exklusive Produktlinie verbindet modernste Technologie mit stilvollem Design.

Reinigung & Ordnung

Die neue S-Power Olymp Handstick-Serie hat die Reinigung einfacher, schneller und komfortabler gemacht. Die drei kabellosen Akku-Staubsauger machen dank der praktischen „Park & Chill“-Funktion ein sicheres Abstellen ohne Umkippen möglich und sorgen so für maximale Flexibilität beim Putzen.

Ernährung & Zubereitung: In diesem Bereich gab es besonders viele Neuheiten zu entdecken.

Die S-Fry Heißluftfritteusen-Serie bot eine gesunde Alternative zum Frittieren, unter anderem mit PFAS-freier Antihaftbeschichtung. Das Highlight war die FR 2463 Black Line Dual, mit der ihr dank der zwei getrennten Frittierkörbe unterschiedliche Gerichte gleichzeitig zubereiten durftet.

Die S-Wave Flachbettmikrowellen-Serie überzeugte mit ihrem innovativen Design ganz ohne Drehteller. Sie ist mit einem modernen Glasboden ausgestattet und bietet zahlreiche Funktionen für schnelle und gesunde Mahlzeiten.

Zum 10-jährigen Jubiläum des Milchschaumbereiters Spuma® wurde eine limitierte Sonderedition des Spuma Lite in den exklusiven Farben Sunshine Yellow, Coral Red und Ocean Blue präsentiert.

Grillen & Geselligkeit: Der Sevento® Raclette Grill hat das Raclette-Erlebnis mit seinem integrierten Rauch- und Geruchsfilter auf ein neues Niveau gehoben. So konntet ihr gesellige Abende unbeschwert genießen.