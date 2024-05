Das Walchsee Lakeside: Sommer an der Seeleite des Lebens

Direkt am Walchsee in Tirol bietet Das Walchsee Aktivresort pure Erholung. Seit Mai 2024 wird das Resort um das edle und stilvolle Refugium Das Walchsee Lakeside in bester Seelage bereichert. Ein inspirierender Ruhepol und wertvoller Ort der Entschleunigung lädt zum sommerlichen Seezauber.

Was erwartet euch?

See, Natur und Exklusivität verschmelzen im Das Walchsee Lakeside im Tiroler Kaiserwinkl zu einer unvergleichlichen Liaison. Die traumhaften Suiten eröffnen einen einzigartigen Panoramablick auf den See und das prächtige Kaisergebirge. Auf über 50 m2, hochwertig und harmonisch eingerichtet, tauchen die Gäste in ein großzügiges und komfortables Wohnambiente ein. Auf den sonnenverwöhnten Balkonen in aller Ruhe durchatmen und den Ausblick genießen – der Alltag rückt schnell in weite Ferne. Der private Zugang zum Walchsee – dem wärmsten Badesee Tirols – krönt das Sommervergnügen. Vor dem Refugium schmiegt sich eine idyllische Liegewiese mit Steg in die Natur. Hier eine Auszeit zu genießen, bedeutet echtes Wellbeing zwischen See und Berg. Im eleganten Ambiente des neuen Das Lakes Restaurant & Bar findet der Hochgenuss seine Fortsetzung. Das außergewöhnliche À-la-carte-Seerestauraunt verwöhnt mit kulinarischer Vielfalt, feinen Menüs und raffinierten Drinks direkt am Seeufer. Sonnenauf- und -untergänge, dazu das Bergpanorama – im Das Walchsee Aktivresort mit dem neuen Das Walchsee Lakeside blüht die Lebensfreude auf.

Bewusst leben, aktiv erholen

Das ganzheitliche Move & Relax Angebot im Das Walchsee Aktivresort zielt darauf ab, die innere Balance und Regeneration zu fördern. Jeder Tag steht im Zeichen von aktiver Erholung, von neuer Energie, einem guten Körpergefühl und einem unvergesslichen Naturerlebnis. Direkt vor der Haustür starten die Wassersportler durch – mit dem SUP, bei Wasserski oder Bootsfahrten am Walchsee. Ob man mit den erfahrenen Guides des Resorts in die Berge wandert oder lieber eine Biktour unternimmt – hier findet jeder sein Lieblingsrevier, um an der frischen Luft Kraft zu tanken. In der Nähe des Resorts befinden sich drei traumhafte Golfclubs, eingebettet in die Tiroler Bergwelt. Zwei 18-Loch-Kurse und ein 9-Loch-Kurs bieten für Anfänger und Fortgeschrittene die richtige Herausforderung. Adrenalinjunkies erkunden die wilden Gewässer beim Rafting und Canyoning. Klettern, Paragleiten, Reiten, Triathlon – die Natur rund um Das Walchsee Aktivresort steckt voller Sport und Bewegung. Wenn das Wetter einmal nicht mitspielt, dann sind aktive Gäste nicht aufgehalten. Ob abwechslungsreiche Gruppentrainings oder Trainingsstunden mit einem Personaltrainer, ob eine individuelle Sporteinheit im Fitnessbereich oder ein paar Längen im In- und Outdoorpool schwimmen – auch indoor kann man sich im Das Walchsee Aktivresort mit Bewegung Gutes tun.

Ganzheitlich wohlfühlen

Körper, Geist und Natur kommen im Das Walchsee Aktivresort in Einklang. Ganzheitliche Körperbehandlungen, vielfältige Massagen und exklusive Kosmetik verwöhnen von Kopf bis Fuß. Die Experten des Resorts sorgen mit persönlicher Beratung für individuelle Regeneration. Ein Besuch der Saunawelt hilft Stress abzubauen. Die Energy Küche unterstützt die alpine Frischzellenkur mit nährstoffreichen und hochwertigen Köstlichkeiten aus den besten Zutaten der Region.

Das Walchsee Aktivresort ist ein Platz, wo Berge und See sich treffen. Ein Ort für Ruhe, Erlebnis, Genuss und Entspannung. Mit dem dezent-luxuriösen Refugium Das Walchsee Lakeside ist Das Walchsee Aktivresort noch attraktiver geworden.

Move & Relax. Balance your life. Das Walchsee Aktivresort ist ein Hotel der Pletzer Resorts Gruppe. Die innovative Move & Relax Philosophie bereichert eine Auszeit inmitten der beeindruckenden Landschaft am Walchsee und am Fuße des Kaisergebirges. Das Walchsee Aktivresort bietet 88 Zimmer. Im Mai 2024 wurde die Dependance Lakeside mit 22 hochwertig ausgestatteten Suiten und direkter Lage am See eröffnet. Die Pletzer Resorts wurden im Jahr 2018 gegründet, mit Sitz in Hopfgarten in Tirol. Die Pletzer Resorts haben insgesamt 474 Zimmer und Suiten in 5 Resorts.

Aktuelle Angebote

Golfen in Walchsee (10.06.–14.07.2024, 09.–29.09.2024)

Leistungen: 4 Übernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen (= 5 Tage aktive Erholung), 1 Flasche Rosecco am Zimmer, täglich 1 Flasche Mineralwasser auf dem Zimmer, Golf Tirol Card, Transfer zu den Golfplätzen, Wellnessgutschein, Eintritt Move & Relax Bereich, Kaiserwinkl Card u. v. m. – Preis p. P.: ab 875 Euro

E-Bike & Hike Package (10.06.–14.07.2024, 09.–29.09.2024, 03.–15.11.2024)

Leistungen: 4 Übernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen (= 5 Tage aktive Erholung), 1 x Bike-Tour inkl. E-Bike Verleih, 1 x Wandertour, 1 x Rucksack pro Zimmer, Lunchpaket, 1 x Ganzkörpermassage, Eintritt Move & Relax Bereich, wöchentliches Aktivprogramm, Kaiserwinkl Card u. v. m. – Preis p. P.: ab 883 Euro

Wanderauszeit (09.–29.09.2024)

Leistungen: 5 Übernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen (= 6 Tage aktive Erholung), private Wandertour mit Wanderguide, 1 x Rucksack pro Zimmer, Lunchpaket, Wellnessgutschein pro Person, Eintritt Move & Relax Bereich, wöchentliches Aktivprogramm, Kaiserwinkl Card u. v. m. – Preis p. P.: ab 625 Euro