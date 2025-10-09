Das Snipperclips-like Pico Park (PC) ist nun dauerhaft kostenlos

Die Nutzerbewertungen des Spiels sind auf Steam als größtenteils positiv gekennzeichnet, wobei 74 % der bisher positiven Nutzerbewertungen sind. Während die Classic Edition seit einiger Zeit vorübergehend kostenlos auf Steam ist, hat ihr Entwickler Tecopark kürzlich beschlossen, sie zu aktualisieren und neue Funktionen hinzuzufügen, einschließlich der Unterstützung für Online-Multiplayer. Tecopark informierte die Benutzer im August über das Update und schrieb: „Ich denke darüber nach, die Classic Edition zum ersten Mal seit neun Jahren zu aktualisieren. Ich habe die Classic Edition behalten, weil sie exklusiv für Steam ist und 10 Spieler unterstützt. Da ich es sowieso mache, werde ich es mit dem Online-Support aktualisieren. Ich könnte eine kleine Gebühr dafür verlangen. Ich empfehle, es zu installieren, solange es noch kostenlos ist.“

Das Update wurde dann Mitte September hinzugefügt, mit dem versprochenen Online-Multiplayer für 2-10 Spieler sowie aktualisierten Grafiken, die zu den neueren Pico Park-Titeln passen, Steam Input-Unterstützung und Unterstützung für Monitore, die mit 60 Hz oder höher laufen. Tecopark sagte den Spielern, dass sie es „etwa eine Woche lang kostenlos halten“ würden, bevor er damit beginnt, dafür Gebühren zu erheben. „Ich hatte vor, nach der Aktualisierung des Online-Supports auf einen kostenpflichtigen Plan umzusteigen, aber ich habe vergessen, dass ich, sobald man von bezahlt zu kostenlos wechselt, nie wieder zu bezahlt wechseln kann“, schrieb Tecopark und erklärte, dass Pico Park: Classic Edition jetzt „dauerhaft kostenlos“ auf Steam ist. „Wenn Sie diese kostenlose Version gerne spielen, probieren Sie unbedingt auch die Serie (Pico Park, Pico Park 2) aus.“