Ihr wollt gerne wissen, welche Xbox Game Pass November 2022 Highlights auf euch warten? Wir haben die Antwort! Ein mysteriöser Mord im mittelalterlichen Bayern, eine gefährliche Vampirplage oder jede Menge blutrünstige Zombies – Halloween mag zwar vorbei sein, doch im Xbox Game Pass gibt es jede Menge Schauer-Spiele, für alle, die sich noch ein wenig weiter durch den Herbst gruseln wollen. Aber auch für jene, die einfach eine gute Zeit vor Konsole, PC oder mobilem Gerät haben wollen, gibt es jede Menge Games. Kehre zurück nach Monkey Island, werde zum taiwanesischen Freiheitskämpfer oder manage Deine Fußball-Mannschaft zum Erfolg. Die Möglichkeiten sind endlos mit den neuen Inhalten im Xbox Game Pass – wirf also direkt einen Blick auf den neuen Content.

Das sind die Xbox Game Pass November 2022 Highlights

Neu im Xbox Game Pass

Jetzt verfügbar – The Legend of Tianding (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt verfügbar – The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC)

Jetzt verfügbar – The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (PC)

Jetzt verfügbar – Ghost Song (Cloud, Konsole und PC)

8. November – Football Manager 2023 (PC)

8. November – Football Manager 2023 Konsole (Cloud, Konsole und PC)

8. November – Return to Monkey Island (Cloud, Konsole und PC)

10. November – Vampire Survivors (Konsole)

15. November – Pentiment (Cloud, Konsole und PC)

15. November – Somerville (Konsole und PC)

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Sniper Elite 5: Up Close & Personal Pack and Free Map

Bis zum 17. November – Sea of Thieves: Return of the Damned

8. November – Halo Infinite: Winter Update

11. November – Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition

Diese Spiele verlassen den Game Pass im November

8. November – Football Manager 2022 (PC)

8. November – Football Manager 2022 Xbox Edition (Cloud, Konsole und PC)

15. November – Art of Rally (Cloud, Konsole und PC)

15. November – Fae Tactics (Cloud, Konsole und PC)

15. November – Next Space Rebels (Cloud, Konsole und PC)

15. November – One Step from Eden (Cloud, Konsole und PC)

15. November – Supraland (Cloud, Konsole und PC)