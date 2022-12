Das sind die Worst Games 2022 von Metacritic

Zum bevorstehenden Jahresausklang möchten wir euch nach den Top PS5 Games 2022 und den Top Switch Games 2022 und den Top PC Games 2022 auch die Worst Games 2021 von Metacritic vorstellen – wer die Plattform nicht kennt, hier eine kurze Erklärung: Metacritic sammelt Wertungen von Reviews auf der ganzen Welt und errechnet daraus einen durchschnittlichen Score – der sogenannte Metascore. Nebenbei gibt es auch die Möglichkeit als User:in Spiele zu bewerten und so Einfluss auf den User-Score zu nehmen. In der folgenden Auflistung beziehe ich mich auf den Metascore, werde aber auch nebenbei den User-Score anführen, sodass ihr gleich seht, ob die Games-Journalist:innen und Spieler:innen weltweit der selben Meinung sind.

Platz 9: Kamiwaza: Way of the Thief PS4 (Metascore 52 / noch keine User-Wertungen vorhanden)