Das sind die PlayStation Adventskalender Quiz 2025 Lösungen

Täglich könnt ihr beim PlayStation Adventkalender Preise abstauben. Dafür benötigt ihr aber Credits, die ihr auf verschiedene Art und Weise verdienen könnt. Eine Option ist die tägliche Quizfrage und damit ihr jetzt nicht lange überlegen oder googlen müsst, haben wir alle Lösungen für euch gesammelt.

Hier findet ihr alle PlayStation Adventskalender Quizfragen-Lösungen

Tag 1:

SCHWER:

Welche PlayStation Konsole war die erste, die standardmäßig mit einer eingebauten Festplatte ausgestattet war? PlayStation 3

Welche Funktion passt die Bildwiederholungsrate deines Fernsehers automatisch an das Spiel auf der PlayStation 5 an? VRR

LEICHT:

Welches Tier ist Sly in Sly Cooper? Waschbär

Wozu marschieren die kleinen Krieger in Patapon und greifen an? Rhythmus-Kommandos

Tag 2:

SCHWER:

Welche Funktion der PlayStation 5 ermöglicht es, abwärtskompatible PS4-Spiele mit höheren Bildraten oder Auflösungen zu spielen? Game Boost

Wie heißt in Ghost of Tsushima der Kindheitsfreund von Jin Sakai, der später der Anführer der Strohhut-Ronin wird? Ryūzō

LEICHT:

Auf welchen PlayStation-Klassiker verweisen in The Last of Us die sammelbaren Plüschtiere, die in einigen Räumen zu finden sind? Jak & Daxter

Wie lautet der Name von Kratos‘ Sohn in God of War? Artreus

