Wir haben alle PlayStation Adventskalender 2025 Codes für euch

Zu einer gelungenen Vorweihnachtszeit gehört ein toller Adventskalender, der die Vorfreude auf die wohl besinnlichste Zeit des Jahres noch weiter steigert – neben unserem großartigen BeyondPixels-Adventkalender denkt auch PlayStation so und so gibt es auch dieses Jahr wieder den PlayStation Adventskalender , bei dem ihr via PlayStation Adventskalender Codes weitere Credits abstauben könnt. Eine Sammlung dieser heißbegehrten PlayStation Adventskalender 2025 Codes möchten wir euch zur Verfügung stellen. Wir freuen uns aber auch über Tipps von euch für all die Webseitenbesucher:innen bei uns.

Teilnahme

Die Teilnahme an den Verlosungen erfolgt über eine Anmeldung mit dem eigenen PSN-Account auf der Aktionsseite advent.playstation.com. Basierend auf der Anzahl der bisher über den Account erspielten Trophäen erhaltet ihr dieses Jahr automatisch Tickets auf das Konto gutgeschrieben (basierend auf dem Level beim ersten Login bzw. für täglich neu erspielte Trophäen. Diese könnt ihr an einem Tag investieren, um so eine Chance auf die Tagespreise zu haben. Ihr könnt aber noch mehr Tickets verdienen.

So könnt ihr Tickets verdienen

Es bestehen u.a. die folgenden Möglichkeiten:

Deine Aktivität Anzahl der Tickets Erstanmeldung (einmalig) 1 Für das tägliche Einloggen (täglich) 1 Benachrichtigungen aktivieren (einmalig) 3 Freund:innen einladen (pro Freund:in) 2 Einloggen mit PSN-Konto (einmalig) 6 Für die bestehende PS+ Mitgliedschaft (einmalig) 6 Täglich für jede Aufgaben (je nach Modus) 1-2 Für jede Game-Challenge täglich (je nach Modus) 1-3 Für das Legacy Trohpy Level pro 100 Level 2 Codes auf Twitch, in den sozialen Kanälen und am PS Blog Deutschland ?

Der Glücksbonus: 100 Glückpilze erhalten täglich Tickets gutgeschrieben, also am besten jeden Tag einloggen.

Das sind die PlayStation Adventkalender 2025 Challenges:

Frage des Tages – Antwortet auf die Community Frage des Tages

Entdecker Quest – Spürt die geheimen Codes auf den PlayStation Seiten auf

PlayShapes – Lasst die Shapes an der richten Stelle landen

Play4 – Ein echtes Multiplayer-Duell, forder jemanden zu Play4 heraus

Quiz – Schaut genau hin und formuliert eure Antwort selbst

Weihnachts-Ninja – Schnell reagieren, richtig treffen.

PlayGrid – Scheibt die einzelnen Teile an die richtige Stelle

PlayMatch – Findet die Paare bevor die Zeit abläuft

Videos ansehen – Schau dir ein kurzes Video (leicht) oder ein langes Video (schwer) an

Hier findet ihr alle PlayStation Adventskalender 2025 Codes im Überblick:

WICHTIG: Bitte schaut zuerst, ob die Codes in euren Kommentaren schon in der Liste sind, bevor ihr sie postet. Danke für eure wie immer gigantische Hilfe!