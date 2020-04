Das sind die gratis PlayStation Plus April 2020 Spiele

Für alle, die sich die kostenlosen PS+ März-Spiele nicht gesichert haben, tickt der Countdown – alle anderen können schon mit gebannten Augen auf die gratis PlayStation Plus April 2020 Spiele schielen. Denn im April könnt ihr in Uncharted 4, mit Nathan Drake, dem wohl berühmtesten Schatzsucher des PlayStationuniversums auf Schatzjagd gehen oder mit DiRT Rally 2.0 euer Können auf Rennstrecken auf der ganzen Welt unter Beweis stellen.

Das sind die PlayStation Plus April 2020 Spiele

Uncharted 4: A Thief’s End

Fazit aus unserem Test: Wer meine Reviews vergangener Monate kennt, weiß, dass ich mit Pixeln geize wie eine 8-Bit Konsole, und so manche Gurke schon mit historischen Negativwertungen verrissen habe. Umso erfreulicher, dass ich an Uncharted eigentlich nichts, aber auch rein gar nichts auszusetzen habe! Die visuelle Umsetzung fasziniert mich, die Handlung fesselt mich und die Charaktere verzaubern mich. Wenn ich auch nur einen Kritikpunkt finden müsste, dann dass Sony wie Microsoft in Quantum Break das Medium Videospiel als neues Marketing-Instrument für Vaios, Xperias und anderen Firlefanz entdeckt haben dürfte. Doch selbst dieses dreiste Product-Placement wird charmant, wenn das Spiel mich dann Elenas Highscore in Crash Bandicoot auf der original PSOne jagen lässt.

Uncharted 4: A Thief‘s End ist nicht schon jetzt im Mai ein Anwärter auf den Titel Spiel des Jahres, für mich ist es aktuell das beste Spiel der aktuellen Konsolengeneration. Ich hoffe inständig, dass A Thief‘s End nicht, wie angekündigt, und wie der Name schon vermuten lässt, das letzte Uncharted-Game ist, dass ich je spielen werde.