Das sind die Crunchyroll Anime Awards 2022 Gewinner

Crunchyroll gibt heute die Anime Awards 2022 Gewinner bekannt. Ausgezeichnet werden die bei den Fans beliebtesten und besten Anime-Serien, Charaktere und Schöpfer:innen im Streamingbereich. Die Gewinner wurden mit insgesamt über 17 Mio. abgegebenen Stimmen von Anime-Fans auf der ganzen Welt, sowie einer internationalen Jury ausgewählt. Zum ersten Mal wurde auch das deutsche Synchronschauspiel geehrt.

Das sind die Anime Awards 2022 Gewinner:

• ANIME DES JAHRES : Attack on Titan Final Season Part 1

• BEST BOY: Bojji – Ranking of Kings

• BEST GIRL: Nobara Kugisaki – JUJUTSU KAISEN (Cour 2)

• BESTE:R PROTAGONIST:IN: Odokawa – ODDTAXI

• BESTE:R ANTAGONIST:IN: Eren Jäger – Attack onTitan Final Season Part 1

• BESTE KAMPFSZENE: Yūji Itadori & Aoi Tōdō vs. Hanami – JUJUTSU KAISEN (Cour 2)

• BESTE REGIE: Baku Kinoshita – ODDTAXI

• BESTE ANIMATION: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

• BESTES CHARAKTERDESIGN: Tadashi Hiramatsu – JUJUTSU KAISEN (Cour 2)

• BESTER SOUNDTRACK: Yuki Kajiura und ‎Go Shiina – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

• BESTES SCHAUSPIEL (JP): Yūki Kaji – Eren Jäger – Attack on Titan Final Season Part 1

• BESTES SCHAUSPIEL (DE): René Dawn-Claude – Satoru Gojō – JUJUTSU KAISEN (Cour 2)

• BESTES OPENING: Boku no sensou – Shinsei Kamattechan – Attack on Titan Final Season Part 1

• BESTES ENDING: Shirogane – LiSA – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

• BESTE ACTION: JUJUTSU KAISEN (Cour 2)

• BESTE KOMÖDIE: Komi Can‘t Communicate

• BESTES DRAMA: To Your Eternity

• BESTE ROMANZE: Horimiya

• BESTE FANTASY: Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt (Staffel 2)

• BESTER FILM: Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train