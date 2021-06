Das realme GT erscheint in Deutschland mit Early Bird-Aktion

Das realme GT geht nun in Deutschland an den Start! Besonders clever ist der Early Bird-Preis ab 369 Euro. Lest hier mehr – und zur offiziellen Website des Smartphones geht es hier entlang!

Das Rennen beginnt!

Das realme GT setzt sich mit einem unschlagbaren Preis von 369 € im Early Bird direkt auf die Pole Position. Die Leistung des neuen Flagship-Killer-Smartphones liefert der brandneue Snapdragon 888 Chipsatz. Der High-End-Chip sorgt für maximale Schnelligkeit und Konnektivität – immer und überall, egal ob mobil mit 5G oder mit WLAN nach neuestem Standard Wi-Fi 6. Die Power des realme GT ist für ein “24h-Rennen” ausgelegt und kommt mit einem 4500 mAh Akku auch auf den längsten Touren gut durch.

Gegen Überhitzung bei voller Drehzahl sorgt währenddessen das Edelstahl-Kühlungs-System. Aber wie jeder Profi weiß: Gewinner sind nicht nur schnell und souverän auf der Strecke, sondern auch nur kurz am Boxenstopp: Dort “tankt” das realme GT seinen Akku dank 65W SuperDart Charge in nur 35 Minuten wieder auf 100 %. Leichtbau wie im Rennsport: Das realme GT ist mit 8,4 mm besonders dünn und dabei mit nur 186 g auch entsprechend leicht.

Mehr über das realme GT

Von 0 auf 100 war gestern! Das Super AMOLED Display wartet mit einer Bildwiederholungsrate bis 120Hz auf und garantiert mit einer Abtastrate von beeindruckenden 360Hz schnellste Reaktionszeiten auch in actionreichsten Gaming-Momenten. Den Puls höher schlagen lässt auch das ästhetische aerodynamische, im typischen realme Spirit gehaltene Design. Das progressive Design in Racing Yellow mit Rallyestreifen aus veganem Leder auf der Rückseite würde sich in jeden Rennstall mühelos einfinden.

Die besten Bilder von der Rennstrecke garantiert die 64 MP Triple Kamera mit extra Macro- sowie Weitwinkellinse und neuen Filtern. Der neue Pure Raw Algorithmus bietet KI Rauschunterdrückung und erhält die Detailzeichnung auch in Aufnahmen mit wenig Umgebungslicht; mit Ultra Nightscape Video 2.0 ist die Dunkelheit ein weiteres Stilmittel und kein Hindernis mehr für starke Videos. Mehr lest ihr hier in unserem Review zum Gerät – und hier die Preise für euch: