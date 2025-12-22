Das neue Luxury Family Beach Resort Cavallino Bianco eröffnet im Mai 2026 in Caorle

Das neue 5-Sterne-Luxusresort Cavallino Bianco Caorle – Venezia aus der Feder von Ralph A. Riffeser entsteht auf dem Areal der ehemaligen Colonia Pordenone und wird das erste italienische Luxury Family Beach Resort sein – die natürliche Erweiterung ans Meer des mehrfach preisgekrönten Cavallino Bianco Val Gardena – Dolomiti in St. Ulrich, das wiederholt als bestes Familienhotel der Welt ausgezeichnet wurde.

„Dies ist kein repliziertes, sondern ein neues und originelles Projekt. In St. Ulrich haben wir einem Familienerbe neues Leben eingehaucht. In Caorle erschaffen wir eine Destination von Grund auf, an einem Ort, der uns durch Identität, Authentizität und landschaftliche Schönheit überzeugt hat“, erklärte Ralph A. Riffeser.

Direkt an der mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strandlage gelegen, bietet das Resort 101 luxuriöse Suiten (46–118 m²) mit Terrassen mit Meerblick oder direkt am Meer, separaten Bereichen für Erwachsene und Kinder, zwei Bädern (eines davon kindgerecht) sowie modernen Smart-Ausstattungen.

Exklusive Services: Tiefgarage (170 Stellplätze), Boutique, Bike Hub und „Work on Holiday“-Bereiche.

Das Herzstück bildet ein 5 Hektar großer Privatstrand, einzigartig auf dem italienischen Markt, mit Cabanas zwischen begrünten Dünen sowie ein 4.000 m² großes Wellnesszentrum mit beheizten Pools, Saunen, Beauty Farm und einer Adults-Only Rooftop Spa mit Infinity Sky Pool.

Für Kinder gibt es das Lino Land, eine 750 m² große Indoor- und Outdoor-Welt mit Werkstätten, Theater und edukativen Spielen, während Eltern Ruhebereiche und hochwertige Gastronomie genießen. Das kulinarische Angebot umfasst drei Themenrestaurants: Family Restaurant, Marco Polo – Adults Only und das Kinderrestaurant, ergänzt durch Lounge-Bars und Frühstücksterrassen.

Das Projekt, inspiriert von venezianischer Architektur in zeitgenössischer Interpretation, setzt auf Liebe zum Detail, Komfort und lokale Identität. Geplant sind über 180 Arbeitsplätze, eine jährliche Öffnung von mindestens 10 Monaten sowie die Einbindung lokaler Unternehmen und Zulieferer.

„Wir sind keine Kette, sondern ein unabhängiges Modell ohne Kompromisse“, so Riffeser weiter. „Wir wollen Orte der Verbindung, der Schönheit und der italienischen Exzellenz schaffen.“

Das Cavallino Bianco Caorle – Venezia wird im Mai 2026 eröffnet. Reservierungen sind ab sofort mit Early-Booking-Programmen möglich: www.cavallino-bianco.com