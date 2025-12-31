Das neue Divinity macht Larian Studios mehr Freude als D&D

Gründer Swen Vincke verrät, warum sich sein Team lieber mit einem neuen Divinity als einem Baldur’s Gate 4 beschäftigt.

Zum neuen Divinity

Larian Studios ist kein Studio, das dafür bekannt ist, sich auf seinen gerechtfertigten Lorbeeren auszuruhen. Keine zwei Jahre, nachdem das Unternehmen mit Baldur’s Gate 3 große Erfolge erzielt hat, hat das Unternehmen ein neues Divinity-Spiel mit einer massiven Vorführung bei den Game Awards angekündigt. Die Erwartungen sind hoch, aber Gründer Swen Vincke ist begeistert, auch weil das Team nicht mehr so sehr an die Struktur von Dungeons and Dragons gebunden ist. „Jedes Spiel hat seine eigene Identität und seine eigene Sprache, mit der man sprechen muss“, sagt er in einem Interview, als er nach den Herausforderungen gefragt wird, denen das Studio beim neuen Divinity gegenübersteht. „Wir haben also einige Zeit gebraucht, um das herauszufinden, aber ich denke, wir haben es jetzt mehr oder weniger.“ Er stellt fest, dass die Größe des Teams seine eigenen Probleme mit sich bringt.

Denn es ist schwieriger, alle in die richtige Richtung zu bringen, als als Larian die Divinity: Original Sin-Spiele oder Projekte noch vor dieser Zeit entwickelte. „Unsere Ambitionen sind hoch, also wollen wir innovativ sein“, fügt er hinzu. „Das bedeutet, dass wir bei bestimmten Dingen scheitern werden, weil wir neue Dinge testen. Wir werden also sehen, wohin uns das führt.“ Aber abgesehen von den hohen Erwartungen und der Ehrgeiz der Entwickler ist Vincke optimistisch, weil jeder viel Spaß daran hat, was er tut. Divinity habe alle bei Larian angeregt, zur Arbeit zu gehen, was vorher nicht unbedingt der Fall war. „Wir werden unser Bestes geben, um das beste Spiel zu machen, das wir können“, sagt er. „Wir sind begeistert von dem, was wir machen, was bereits ein Schritt in die richtige Richtung ist, weil wir nicht begeistert waren von dem, was wir gemacht haben, als wir die D&D-Sache gemacht haben.“