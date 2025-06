Das neue Battlefield – mehr dazu Mitte Juni, bis zu 120 fps?

Die Fangemeinde und allgemeine Shooter-Fans haben noch kaum Futter, wenn es um Neuigkeiten über das nächste Battlefield geht. Das Spiel muss noch enthüllt werden oder sogar einen richtigen Titel erhalten.

Kommt das neue Battlefield?

Während die Battlefield Labs-Spieltests anhalten, wird jedoch immer mehr bekannt, und diese neueste Charge bietet eine überzeugende Theorie über den Zeitpunkt des nächsten großen Moments des Spiels. DICE machte viel Marketing über den letzten, 72 Stunden langen Spieltest, weil er verwendet werden sollte, um eine umstrittene Änderung des Klassensystems zu testen. Viele in der Community hatten sich darauf gefreut, für diesen Test ausgewählt zu werden oder, zumindest Neuigkeiten zu erhalten. Nach der Beendigung des Tests zeigte die Überprüfung der Spielkachel eine merkwürdige Nachricht, die lautet: „Dieses Spiel wurde noch nicht veröffentlicht. Warten Sie bis zum offiziellen Veröffentlichungsdatum (17. Juni 2025) oder dem Pre-Load-Datum (17. Juni 2025), um es zu installieren.“ Nun, es ist höchst unwahrscheinlich, dass das nächste Battlefield dann veröffentlicht wird.

Aber dieses Datum ist aus mehreren Gründen besonders merkwürdig. Erstens erhielten die Fans am Ende des Tests eine Nachricht, dass ihr Spielschlüssel widerrufen wurde, was bedeutet, dass sie sich erneut anmelden müssen, wenn sie an zukünftigen Tests teilnehmen möchten. Das ist ungewöhnlich, denn bis zu diesem Zeitpunkt konnte jeder, der zu irgendeinem Zeitpunkt eingeladen wurde, an jedem Test teilnehmen. Es deutet auch darauf hin, dass der nächste Test vielleicht eine viel größere Angelegenheit außerhalb von den Labs sein könnte. Angesichts des oben genannten Datums vom 17. Juni glauben die Spieler nun, dass dies der Zeitpunkt ist, an dem ein breiterer – offenerer Alpha- oder Beta-Test für das Spiel beginnen wird. Battlefield-Games haben im Sommer zuvor Spieltests durchgeführt, das ist also ein weiterer Grund, dieser Theorie zu glauben.

Wann – und was?

Der Gedanke ist, dass das Spiel, das das Summer Game Fest nächste Woche beginnt, bei der Eröffnungsfeier der Show am 6. Juni enthüllt wird, mit einer Nachricht, die die Spieler anweise, sich für den Test am 17. Juni anzumelden. EA veranstaltet diesen Juni kein eigenes Sommer-Event, daher ist es für den Herausgeber sinnvoll, eine große Plattform wie das Summer Game Fest zu nutzen, um das Spiel zu enthüllen – oder auch nur anzukündigen, dass ein großer Test für den nächsten Teil bald beginnen wird. EA hat kürzlich bestätigt, dass das nächste Schlachtfeld im Sommer enthüllt wird, also ist nichts davon eine Übertreibung. Diese Art von Updates für Spiele in der Entwicklung sind üblich und spiegeln möglicherweise nicht unbedingt das wider, was wir erwarten sollten. Es ist auch möglich, dass es irgendwann der Plan war – aber Pläne ändern sich.

Die gute Nachricht ist, dass das Summer Game Fest nicht weit entfernt ist, und das oben erwähnte Datum am 17. Juni ist nicht allzu weit dahinter. Zumindest werden wir in den nächsten Wochen bestimmt etwas hören. Diejenigen, die die PS5 Pro besitzen und das neue Battlefield-Spiel spielen wollen, dürfen sich laut dem aktuellen Battlefield Labs-Client auf PS5 auf etwas freuen. Ein nicht mehr aufrufbarer Screenshot zeigte das Framerate-Overlay das Spiel mit 100-110 fps, mit dem niedrigsten Werten in den hohen 80ern, und das nur für einen minimalen Moment. Normalerweise ist es mit 100 Bildern pro Sekunde in der Mitte der Karte, auch wenn viel Zerstörung im Spiel ist. Wenn es nur ein Infanteriekampf ist, bleibt das Spiel bei superglatten 120 fps. Klingt doch gut!