Shadow of the Tomb Raider bekommt ein kräftiges PS5-Update

Shadow of the Tomb Raider kann nun 4K-Auflösung und 60 fps auf der PS5. Lest hier mehr, was das Update alles beinhaltet.

Über den Patch zu Shadow of the Tomb Raider

Überraschung! Das neueste 2.01-Update von Shadow of the Tomb Raider, mittlerweile auch als Definitive Edition erhältlich, bringt 4K-Auflösung und 60 fps auf PS5. Obwohl der Patch weder offiziell vom Entwickler Eidos noch vom Herausgeber Square Enix angekündigt wurde, führt er “Unterstützung für 4K bei hoher Bildrate auf PlayStation 5 im hochauflösenden Modus” ein.

Es gibt auch gute Nachrichten am Horizont für Xbox-Spieler:innen. Laut Fans auf Reddit sieht es so aus, als ob das Spiel – das ursprünglich 2018 für die Hardware der letzten Generation veröffentlicht wurde – im offiziellen Store neu als “optimiert für Xbox Series X/S” markiert wurde. Offenbar ist dies zusätzlich zu und getrennt von dem Xbox “FPS Boost”-Upgrade, das bereits im Mai die Framerate bei einer Reihe von abwärtskompatiblen Spielen verbessert hatte, einschließlich Shadow of the Tomb Raider. So geht Fan-Service!