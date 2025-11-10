Das nächste Mass Effect-Spiel ist in Entwicklung, sagt BioWare

Mass Effect geht weiter! EA und BioWare sind weiterhin bestrebt, mehr Geschichten in diesem Universum zu erzählen. Was genau bedeutet das?

Zum neuen Mass Effect

Das neue Mass Effect-Spiel, das erstmals 2020 angekündigt wurde, befindet sich in der Entwicklung, sagte Mass Effect-Ausführender Mike Gamble Produzent bei BioWare kürzlich in einem „N7 Day“-Blogbeitrag. „Lassen Sie uns damit beginnen, die Dinge richtig zu stellen: Das nächste Mass Effect-Spiel ist in der Entwicklung, und [Electronic Arts] und BioWare bleiben entschlossen, mehr Geschichten in diesem Universum zu erzählen“, sagte Gamble. „Die Wahrheit ist, dass die letzten Jahre eine unglaublich arbeitsreiche Zeit bei BioWare waren. Das Team konzentriert sich ausschließlich auf Mass Effect. Wir haben viel vom Universum und der ganzen Geschichte zu behandeln.“

„Weiters gilt es, viele Funktionen zu bauen und viele Romanzen zu finden. Wir sind begeistert von dem, was wir gerade erschaffen, und wir versprechen Ihnen: Wenn wir bereit sind, wird es viel Spaß machen, es zu zeigen. Bis dahin danke ich Ihnen für Ihre Geduld, denn Sie sind alle durstig nach Nachrichten und ich sehe, dass Sie in meinen Tweets nach einer geheimen Bedeutung suchen (okay, manchmal haben sie eine geheime Bedeutung).“ Ein Veröffentlichungsdatum und die Plattformen für das neue Mass Effect-Spiel wurden nicht bekannt gegeben. Wir können aber sehr sicher sein, dass es wohl frühestens 2027 so weit sein wird und für PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen erscheint.