Das kommt demnächst zu Microsofts Game Pass

Microsoft hat die nächste Welle von Titeln bestätigt, die zu Game Pass für Xbox-Konsole, PC und Cloud-Streaming kommen. Nicht nur Call of Duty: Black Ops 7!

Zu den elf Spielen, die größtenteils in der ersten Novemberhälfte erscheinen werden, gehören Call of Duty: Black Ops 7, das für Game Pass Ultimate- und PC Game Pass-Abonnenten verfügbar ist. Die vollständige Liste der Spiele, die für den Game Pass für die erste Novemberhälfte bestätigt wurden, lautet wie folgt:

Xbox Game Pass: Das kommt im November

Dead Static Drive (Cloud, Konsole, PC) – 5. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Konsole, PC) – 5. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass Sniper Elite Resistance (Cloud, Konsole, PC) – 5. November – Jetzt auf Game Pass Premium

(Cloud, Konsole, PC) – 5. November – Jetzt auf Game Pass Premium Egging On (Cloud, PC, Xbox Series X/S) – 6. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC, Xbox Series X/S) – 6. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass Whiskerwood (PC) – 6. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(PC) – 6. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass Voidtrain (Cloud, PC, Xbox Series X/S) – 7. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

(Cloud, PC, Xbox Series X/S) – 7. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium Great God Grove (Cloud, PC, Xbox Series X/S) – 11. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

(Cloud, PC, Xbox Series X/S) – 11. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium Lara Croft und der Tempel des Osiris (Cloud, Konsole, PC) – 11. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

(Cloud, Konsole, PC) – 11. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium Pigeon Simulator (Cloud, PC, Xbox Series X/S) – 11. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC, Xbox Series X/S) – 11. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass Relic Hunters Legend (Cloud, Konsole, PC) – 12. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

(Cloud, Konsole, PC) – 12. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium Winter Burrow (Cloud, Konsole, PC) – 12. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Konsole, PC) – 12. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Konsole, PC) – 14. November – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Microsoft stellt außerdem fest, dass die folgenden sechs Spiele Game Pass am 15. November verlassen werden: Blacksmith Master, Football Manager 24, Football Manager 24 Console Edition, Frostpunk, Spirittea und STALKER 2: Heart of Chernobyl. Der Konzern kündigte letzten Monat eine Preiserhöhung von 50 % für Xbox Game Pass Ultimate sowie eine Umbenennung seiner drei Stufen an. Ultimate, Standard und Core wurden jetzt durch Ultimate, Premium und Essential ersetzt.