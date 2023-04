Das ist der Inhalt der One Piece Red Collector’s Edition

Auf der Musikinsel Elegia gibt die aktuell beliebteste Sängerin der Welt, Prinzessin Uta, ihr erstes Live-Konzert vor Publikum. Dieses Mega-Event will sich niemand entgehen lassen. Deshalb haben sich auf Elegia diverse Piraten, die Marine und auch die Strohhutbande eingefunden, um Utas „überirdischer“ Stimme zu lauschen, die bislang via Videoschnecke in alle Ecken der Welt übertragen wurde. Als Ruffy, der Uta aus seiner Kindheit kennt, sie auf den Roten Shanks anspricht, kippt die Stimmung jedoch schlagartig und Uta zeigt die wahre Macht ihrer Gesangs-Teufelsfrucht. Was genau hat es mit dieser „neuen Ära, in der alle glücklich sind“ auf sich, von der Uta in ihren Liedern singt? Und warum hasst Uta Piraten, obwohl sie selbst einst Teil der Rothaar-Piratenbande war?