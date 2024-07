Das Hotel KOLLERs erstrahlt in neuem Glanz und verlängert den Sommer

Das Hotel KOLLERs gilt als eines der schönsten Wellnesshotels direkt am Millstätter See. Die Kombination aus exklusiver Wellness, mediterranem Flair und einer traumhaften Landschaft zwischen den Bergen und dem See begleitet die Gäste durch ihre Wohlfühlzeit. Seit einem großen Umbau im Frühjahr wartet das familiengeführte Haus mit noch mehr Highlights auf: Das Restaurant gibt durch eine große Glasfront den Blick auf den See frei. Beim Front-Cooking können Feinschmecker:innen live miterleben, wie das Küchenteam Köstlichkeiten zaubert. Damit bietet das KOLLERs noch mehr kulinarische Vielfalt. Die Lobby mit offenem Kamin ist ebenso neu und einladend wie die Bar, der Empfangsbereich und die Hotelvorfahrt. Eine zusätzliche kleine Terrasse lädt dazu ein, die Herbstsonne im Freien zu genießen. Das gesamte Erdgeschoss ist komplett umgestaltet – eine neue Küche wurde eingebaut und die Mitarbeiter:innen können sich über einen neuen Pausenraum und Umkleideräume freuen. Die Handwerker sind weg, das KOLLERs ist schöner denn je, der goldene Herbst lockt an den Millerstätter See.

Der weitläufige Naturgarten des KOLLERs am Seeufer lädt ein, die vielen milden Tage in Kärnten auszukosten. Einem Sprung in den See steht auch im Herbst nichts im Wege. Das beheizte Seebad für Hotelgäste macht es möglich, jederzeit in das glasklare Wasser einzutauchen. Eine 130 m² große Fläche des Sees wird ganzjährig mit Energie aus ressourcenschonenden, erneuerbaren Energiequellen auf 28 Grad erwärmt. Der Sommerausklang könnte nicht schöner sein. Wenn spätnachmittags das hoteleigene Motorboot dem Sonnenuntergang entgegen saust oder zwei seelenruhig mit dem Segelboot über den See gleiten, dann ist der Moment einfach nur perfekt. Der „POTO“ ist das aufwändig restaurierte Oldtimer-Schiff der KOLLERs. Damit unternehmen Hotelgäste exklusive Ausfahrten oder verbringen erinnerungswürdige Stunden zu zweit auf „hoher See“. Sonnenanbeter verlegen die See-Wellness auf das Sonnendeck des Relax-Schiffs „MS KOLLERs Swan“ und wiegen sich in Ruhe und Stille in der milden Herbstsonne.

Für aktive Herbstferien stehen alle Möglichkeiten offen. Beim Wandern, Biken und Golfen dreht das Outdoor-Erlebnis am Millstätter See eine Ehrenrunde. Über 500 Kilometer markierte Wanderwege laden zum Spazieren und Wandern. Buchtenwanderungen oder eine Klangwanderung zwischen dem Plätschern des Gebirgsbachs, Vogelgezwitscher und dem Rauschen des Waldes berühren die Sinne. Ein 28 Kilometer langer Radweg führt vom Hotel KOLLERs durch eine reizvolle Landschaft am Seeufer. Für Mountainbiker:innen gibt es attraktive Routen, die Biker:innen bis auf 2.000 Meter Höhe bringen. Das KOLLERs ist ein Golfgründerhotel und Gesellschafter des Golfclubs Millstätter See (18-Loch). Am sonnigen Hochplateau zwischen Seeboden und Millstatt schlagen die Golfer:innen ab und genießen einen wunderschönen Blick auf den See und die umliegende Bergwelt, bei klarer Sicht bis zum 3.798 Meter hohen Großglockner, dem höchsten Berg Österreichs.

Weil der Ausblick auf den See im KOLLERs so magisch ist und die Herbstsonne die schönsten Sonnenuntergänge bringt, haben alle Zimmer Balkon oder Terrasse. Das unumstrittene Highlight ist wohl die Bootshaus-Suite direkt am Ufer – mit offenem Kamin und Seepanorama.

Entspannte Herbsttage am See versüßt das Küchenteam mit einer Genussreise. Vom großartigen Frühstücksbuffet über die Nachmittagsjause mit Kuchen, Torten und Strudel bis zum Sechs-Gänge-Gourmetmenü am Abend steckt ein Urlaubstag im KOLLERs voll kulinarischer Überraschungen. Noch einmal den Sommer hochleben lassen mit einem köstlichen Eis vom Eiswagen oder einem Sundowner an der Seebar.