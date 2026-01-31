Das gabs noch nie: Das neue Samsung Galaxy Z TriFold ist in den USA gestartet

Gestern hat eine neue Zeitrechnung für eure Hosentaschen begonnen: Das Samsung Galaxy Z TriFold ist seit dem 30. Januar 2026 offiziell in den USA verfügbar und lässt herkömmliche Handys wie Spielzeug aussehen. Wenn ihr dachtet, Foldables wären schon das Ende der Fahnenstange, dann dürft ihr jetzt staunen, wie Samsung die Grenze zwischen Telefon und Tablet endgültig eingerissen hat.

Das Display-Monster: Drei Seiten, keine Kompromisse

Der Clou, der gerade die Tech-Welt in Atem hält: Dieses Gerät lässt sich nicht nur einmal, sondern gleich doppelt aufklappen. Sobald ihr es vollständig entfaltet, starrt ihr auf ein gigantisches 10-Zoll-Display. Es ist der größte Bildschirm, den es je in der Galaxy-Reihe gab – und das in einem Gehäuse, das an der dünnsten Stelle fast schon unverschämte 3,9 mm misst. Wer braucht da noch einen Laptop, wenn ihr die Zukunft einfach zusammenfalten und einstecken könnt?

KI-Power und eine Kamera der Superlative

Unter der Haube steckt pure Kraft. Mit der Snapdragon 8 Elite Mobile Platform und einer 200-Megapixel-Kamera seid ihr für alles gerüstet, was die digitale Welt euch entgegenwirft. Aber das eigentliche Highlight ist die Galaxy AI: Dank Gemini Live versteht das TriFold nicht nur, was ihr sagt, sondern auch, was ihr seht. Ihr könnt eure Fotos mit Sketch to Image fast magisch verändern oder komplexe Aufgaben erledigen, während das System eure Kontexte in Echtzeit begreift.

Titan-Härte für den Alltag

Mancher mag sich fragen: Hält das bei so vielen Falten überhaupt? Samsung sagt ja und verbaut ein Scharnier aus Titan sowie eine spezielle Schutzschicht gegen Stöße. In harten Tests musste das Display 200.000 Faltungen überstehen – ihr könntet es also fünf Jahre lang täglich hundertmal auf- und zuklappen, ohne dass es schlappmacht. Jedes Teil wurde per CT-Scan geprüft, damit ihr euch auf die Robustheit verlassen dürft.