Das brachiale ROMEO IS A DEAD MAN erscheint im Februar 2026

Das nächste neue Game von No More Heroes-Spieldirektor Suda51, ROMEO IS A DEAD MAN, hat ein offizielles Erscheinungsdatum: Februar 2026!

Über ROMEO IS A DEAD MAN

Richtig gelesen, wir können im kommenden Februar in dieses ultra-gewalttätige Actionspiel der Schöpfer der No More Heroes-Trilogie einsteigen. Wir bringen besser einen Regenschirm mit, denn es wird so richtig blutig. Worum geht’s? „Der FBI-Spezialagent Romeo Stargazer, der vom Rand des Todes durch das Anlegen der Maske „DeadGear“ entspreckt wurde, macht sich auf die Jagd nach den meistgesuchten Flüchtlingen im gesamten Multiversum.

Er ist bewaffnet mit einem berauschenden Arsenal an Waffen und Nahkampfwaffen. Und als ob es nicht genug wäre, als DeadMan in einer seltsamen Schwebe zwischen Leben und Tod festzustecken und die Aufgabe zu haben, sich in einem zerstörten Raum-Zeit-Kontinuum zu navigieren, muss sich Romeo auch mit dem plötzlichen Verschwinden seiner mysteriösen Freundin Julia auseinandersetzen.“

ROMEO IS A DEAD MAN wird offiziell am 11. Februar 2026 auf PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.