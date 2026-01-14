Das Animal Crossing: New Horizons 3.0-Update ist schon heute da!

Überraschung! Das neue 3.0‑Update für Animal Crossing: New Horizons ist ab sofort verfügbar, kann heruntergeladen werden und spielbar.

Update jetzt spielbar

Mit Version 3.0 erhält die beliebte Lebenssimulation ein umfangreiches Inhalts- und Komfortpaket, das allen Spielerinnen und Spielern als kostenloser Patch zur Verfügung steht. Nach dem Download könnt ihr eure bestehende Insel wie gewohnt starten und direkt von den neuen Funktionen profitieren – unabhängig davon, ob ihr auf der ursprünglichen Switch oder auf der Switch 2 spielt. Das Update führt unter anderem ein neues Hotel ein, das ihr nach euren Vorstellungen gestaltet und für Gäste herrichtet, inklusive frischer Möbelserien und Deko‑Items. Zusätzlich kehrt der beliebte Charakter Resetti zurück, der euch mit neuen Werkzeugen beim Aufräumen und Umstrukturieren eurer Insel unterstützt und so lange geplante Umbauten deutlich komfortabler macht. Ebenfalls neu sind Serenadas Traumwelten, die mit einer Nintendo‑Switch‑Online‑Mitgliedschaft erreichbar sind und euch noch einfacher fremde Inseln besuchen lassen.

Erweiterungen und Kollaborationen

Parallel dazu wächst euer Lagerplatz deutlich an: Bis zu 9.000 Items können nun eingelagert werden, was vor allem passionierte Sammlerinnen und Sammler sowie Deko‑Profis freuen dürfte. Mehrere Kollaborationen bringen zudem Möbel, Mode und Accessoires im Design von LEGO, The Legend of Zelda, Splatoon und klassischen Nintendo‑Retro‑Konsolen ins Spiel und eröffnen ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten für Häuser, Plätze und Themenbereiche. Auf Nintendo Switch 2 profitiert ihr zusätzlich von einem kostenpflichtigen Upgrade, das eine stark verbesserte Optik mit feineren Grafikdetails sowie eine Darstellung in 4K‑Auflösung freischaltet. Exklusive Features wie eine Maus‑ähnliche Steuerung über die neuen Joy‑Con‑Funktionen, der „Megafon“-Einsatz des Konsolenmikrofons zum gezielten Rufen und Finden von Bewohnern, GameChat‑Unterstützung und ein erweiterter Koop‑Modus für bis zu 12 Personen werten das Inselleben auf der neuen Hardware weiter auf.

So legt ihr los

Sobald eure Konsole mit dem Internet verbunden ist, lässt sich die Software bequem aktualisieren und das 3.0‑Update installieren, danach könnt ihr ohne weitere Schritte in eure gewohnte Inselroutine einsteigen. Wer auf die Switch‑2‑Version umsteigen möchte, kann auf das separate Upgrade zurückgreifen oder eine Komplettfassung erwerben und so nahtlos mit allen neuen Funktionen in die nächste Animal‑Crossing‑Generation starten.