Das Abenteuer beginnt: Baldur’s Gate 3 erscheint am 31. August 2023 vollständig für PS5

D&D-Fans können sich auf den 31. August 2023 freuen, denn dann erscheint Baldur’s Gate 3 von Larian Studios. Einen Trailer gibt’s hier!

Über Baldur’s Gate 3

Das Spiel befindet sich schon eine Weile im Early Access-Zustand, und nun hat Larian angekündigt, dass dem bald nicht mehr so ist. Baldur’s Gate 3 ist ein filmreifes RPG der nächsten Generation, das in den Vergessenen Reichen spielt. Es ist ein echtes Dungeons & Dragons-Erlebnis in Videospielform und der lang erwartete dritte Teil der Baldur’s Gate-Serie. In der Geschichte warten Themen wie Gemeinschaft und Verrat, Opfer und Überleben und der Verlockung absoluter Macht. Das Land Faerûn wird von einer feindlichen und jenseitigen Kraft bedroht, die als Gedankenschinder bekannt ist. Ihre Armee dehnt sich mit jedem Gehirn aus, das sie mit parasitären Kaulquappen infizieren, eine Kreatur, die sich jetzt auch schon in eurem Hirn befindet. Ihr werdet einer von ihnen: ein Monster, das auf vielen Welten gefürchtet wird. Doch damit erhaltet ihr auch ungeahnte Kräfte…