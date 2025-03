Danke, Reddit: Erster Blick auf die Nintendo Switch 2 Experience

Noch eine Woche bis zur großen Enthüllung! Nun hat jemand den ersten Blick auf eine Nintendo Switch 2 Experience veröffentlicht.

Über Nintendo Switch 2 Experience

Hochgeladenes Videomaterial zeigt den Eingang und das Innere des Center415-Gebäudes, das mit dem Nintendo Switch 2-Branding ausgestattet ist. Die Switch 2 soll am 4. April in New York City für Mitglieder der Öffentlichkeit, die es geschafft haben, Tickets zu sichern, im Rahmen von Nintendos weltweiter Switch 2-Tour spielbar sein. Paris, Frankreich, wird am selben Tag eine ähnliche Veranstaltung bekommen, gefolgt von anderen Städten später im April und Mai. Nintendo veranstaltet am 2. April ein spezielles Nintendo Direct, wenn das Veröffentlichungsdatum und der Preispunkt der Switch 2 zusammen mit den ersten Spielvorstellungen bekannt gegeben werden. Nintendo kündigte Switch 2 im Januar offiziell an, mit einem Teaser-Video, das die Konsole und die Joy-Cons zeigt.

Der Trailer bot auch einen kurzen Blick auf ein neues Mario Kart-Spiel, das auf der Switch 2-Hardware läuft. Der Präsident des Unternehmens, Shuntaro Furukawa, sagte letzten Monat, dass der Preis der Konsole zahlreiche Faktoren berücksichtigen wird, darunter die Erschwinglichkeit der Marke der Hardware des Unternehmens. Er sagte auch, dass Nintendo Maßnahmen ergreifen wird, um zu verhindern, dass Scalper den Verkaufsstart des Geräts erheblich beeinträchtigen. Verschiedene Branchenanalysten haben vorausgesagt, dass Nintendo Switch 2 unabhängig vom Preis die größte Konsoleneinführung aller Zeiten werden könnte. Dieser soll voraussichtlich bei 449,- bis 499,- Euro liegen – und die Analysten haben Recht: Egal, was sie kosten wird, eine davon gehört bestimmt schon mir!