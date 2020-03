Dandara: Trials of Fear Test (PC): Erforschen einmal anders

Mit Dandara: Trials of Fear kommt ein neues Metroidvania, in dem sich Erforschung und Action die Waage halten. Was dieses Pixelwunder so mit sich bringt, lest ihr im Review!

Worum geht’s in Dandara: Trials of Fear?

Die Salzwelt steht kurz vor dem Zusammenbruch. Die Bürger werden nun von der Eldar-Armee unterdrückt und einsam. Noch ist jedoch nicht alles verloren, denn aus diesem Äther der Furcht taucht eine Heldin auf, die namensgebende Dandara. Die Rebellin wird von euch gesteuert und kann mühelos durch die Levels gleiten. Eine Einschränkung hat die Heldin allerdings – sie kann nur auf weißen Flächen voller Salz landen. So trotzt ihr der Schwerkraft, indem ihr euch über Böden, Wände und Decken hangelt. Wie es sich für ein ordentliches Metroidvania gehört, werdet ihr mit jedem Kampf stärker. In Dandara: Trials of Fear sammelt ihr Salz, das ihr weiter verwenden könnt.

Mit dieser wertvollen Ressource lassen sich etwa eure Lebenskraft upgraden, oder etwa die Heilung verstärken, die ihr beim Benutzen eines Gegenstandes in Form von Herzen zurückbekommt. Gleichzeitig schaltet ihr durch Erforschung gewisse Mechanismen frei, wie etwa Plattformen, die sich waagrecht und senkrecht fortbewegen können. Nur durch gewissenhaftes Suchen kommt ihr weiter, Schritt für Schritt könnt ihr weitere Umgebungen freischalten. So erkundet ihr verborgene Mysterien und Geheimnisse der Salzwelt sowie ihre vielfältigen Charaktere. Damit das überhaupt machbar ist, gibt euch Dandara: Trials of Fear ein paar Hilfen an die Hand.

Ihr seid nicht allein

Die Fortbewegung im Spiel gestaltet sich etwas spezieller, als man es bislang von anderen Titeln gewöhnt ist. Da sich Dandara nur auf salzigen Oberflächen hinstellen kann, müsst ihr immer von Kante zu Kante springen. Mit Maus und Tastatur funktioniert das nur unzureichend, viel eher könnt ihr mit einem Controller schnell gute Erlebnisse einfahren. Um der Erforschung nicht hilflos ausgeliefert zu sein, gibt es so wie in Ori and the Will of the Wisps eine gute Mini-Karte. Sie zeigt euch exakt an, wo ihr schon gewesen seid, welche Ausgänge es wo gibt und als Bonus seht ihr auch farbig markiert, welche Mechanismen dort wirken. Beispielsweise wird Beton (der Fortschrittsverhinderer) in blau angezeigt, Plattformen in grün und lila.

Lagerplätze sind hier und da vorhanden, sie könnt ihr zur Heilung und zur Stärkung eures Charakters verwenden. Manchmal sind auch sogenannte Flaggen der Freiheit in den Levels verteilt – sie sind klassische Checkpoints und bringen euch beim Sterben dorthin zurück. Spannend ist übrigens auch, dass Dandara: Trials of Fear hier sich eines klassischen Souls-Mechanismus bedient: Wenn ihr sterbt, hinterlasst ihr eine leuchtende Hülle (eine Erinnerung) an diesem Punkt. Wenn ihr im nächsten Durchlauf diese Hülle berührt, bekommt ihr euer Leben zurück und auch all euer gesammeltes Salz. Es ist natürlich hilfreich, das Salz sofort in Upgrades zu stecken – doch oft kommt es anders, als man denkt…