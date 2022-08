Dakar Desert Rally Release-Termin enthüllt

Saber Interactive enthüllte den Dakar Desert Rally Release-Termin. Demnach erscheint das Rennspiel am 4. Oktober 2022 für PS4|5, Xbox Series, Xbox One und für PC bei Steam und im Epic Games Store. Das bisher größte Open-World-Rallye-Rennspiel basiert auf den offiziellen Dakar-Rennen 2020, 2021 sowie 2022 und bietet eine große Auswahl an authentischen Fahrzeugen, realistische Fahrphysik und Grafik sowie dynamische Jahreszeiten und Wetterbedingungen.

Das von Saber Porto entwickelte Dakar Desert Rally fängt die echte Geschwindigkeit und Spannung des größten, von der Amaury Sport Organisation organisierten, Rallye-Rennens der Welt ein und bietet eine große Auswahl an lizenzierten Fahrzeugen der weltweit führenden Hersteller. Darunter befinden sich Motorräder, Autos, Trucks, Quads und SSVs. Es bieten sich einzigartige Herausforderungen, die sowohl für Liebhaber:innen von Offroad-Simulationen als auch für Gelegenheitsrennfahrer:innen geeignet sind. Die Spieler:innen treten online in spannenden 4er-Multiplayer-Rennen an oder navigieren offline im Einzelspieler-Modus durch die weite Wildnis.