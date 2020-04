Cyberpunk 2077 Xbox One X-Konsole ab Juni 2020 erhältlich

Gute Nachrichten für alle Cyberpunk 2077 Fans, die mit einem Kauf einer Xbox One X liebäugeln – CD Projekt Red kündigt die Veröffentlichung einer limitierten Auflage der von Cyberpunk 2077 Xbox One X-Konsole an, die ab Juni 2020 erhältlich sein soll.

Was müsst ihr über die Cyberpunk 2077 Xbox One X Konsole wissen?

Die in Zusammenarbeit zwischen den DesignerInnen von CD Projekt Red und Microsoft entstandene limitierte Edition der 1 TB-Konsole verkörpert den urbanen Verfall und die pulsierende Technologie von Night City. Ihr Design bietet Elemente, die im Dunkeln leuchten, benutzerdefinierte Dekorplatten, LEDs, Farbverschiebungseffekte und Texturen – all dies erinnert an zahlreiche Facetten der dunklen Zukunft aus Cyberpunk 2077. Die Konsole wird mit einem Xbox Wireless-Controller geliefert, der auf einzigartige Weise von Johnny Silverhand inspiriert wurde. Er weist zu einer Hälfte ein natürliches und zu der anderen ein Cyber-verstärktes Chromdesign auf. Der Controller ist zudem ab sofort separat bei ausgewählten Händlern erhältlich.