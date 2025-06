Cyberpunk 2077 Update 2.3 wird riesengroß, dauert aber noch

„Tut mir leid, wir sind noch nicht fertig:“ CD Projekt hat über sein Cyberpunk 2077-Update 2.3 gesprochen, und es soll wieder mal alle Grenzen sprengen.

Cyberpunk 2077 2.3: Was kommt?

Dabei geht es um den dritten Patch, der als der letzte Patch bezeichnet wird, den das Spiel erhalten wird. Update 2.3 sollte ursprünglich diese Woche veröffentlicht werden, aber jetzt wurde es verschoben, so dass die Entwickler es ungefähr so groß wie sein Vorgänger machen können. Ja, sie fügen wahrscheinlich mehr Sachen zu dem Haufen neuer Dinge hinzu, von denen wir nie gedacht hätten, dass Cyberpunk zu diesem Zeitpunkt noch kommen würde. „Wir hatten ursprünglich gehofft, Update 2.3 am 26. Juni in Ihre Hände zu legen“, schrieb das Studio in einem Beitrag an Choom Nation, „Wir werden jedoch etwas mehr Zeit brauchen, um sicherzustellen, dass wir damit zufrieden sind – wir streben einen ähnlichen Umfang wie Update 2.2 an. Wir werden Sie so schnell wie möglich auf dem Laufenden halten!“ Es gibt noch keine neuen Details darüber, was in diesem nächsten Patch zu erwarten ist.

Zeitlich passt das Ganze aber sehr gut zur Version für Nintendo Switch 2, es kann also gut sein, dass alle Plattformen gleichzeitig in den Genuss kommen werden. Bezüglich dem „ähnlichen Umfang wie Update 2.2“, das ist schon eine Hausnummer, denn der Patch hat eine Reihe zusätzlicher Anpassungsoptionen für euer Auto und euren Charakter hinzugefügt, sowie die Möglichkeit für Johnny Silverhand, während der freien Fahrt manchmal auf eurem Beifahrersitz zu erscheinen. Wer weiß, was CD Projekt für diesen wirklich letzten, allerletzten, finalen Patch auf Lager hat. Sie haben zuvor ein ganzes U-Bahn-System hinzugefügt, das in den ersten Trailern zu sehen war, und eine Anpassung von den Talentbäumen gab es mit der Expansion des Spiels. So oder so, wir werden es schon bald erfahren – was haltet ihr davon? Wäre das ein Grund für euch, (erneut) nach Night City zu reisen?