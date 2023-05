Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist im Juni am Summer Game Fest zu sehen

Die Phantom Liberty-Erweiterung von Cyberpunk 2077 wird Anfang Juni auf Geoff Keighleys Summer Game Fest: Play Days zu sehen sein.

Der Entwickler äußerte sich nicht dazu, ob dann ein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben würde oder nicht. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty wurde erstmals im vergangenen September als Erweiterung der nächsten Generation für den Titel angekündigt, in dem Keanu Reeves als Johnny Silverhand zurückkehrt und Idris Elba als FIA-Agent Solomon Reed zu sehen ist. Die Erweiterung wird eure Hauptfigur namens V in die Konflikte der Pacifica Combat Zone einbeziehen und die Spieler:innen in ein brandneues Gebiet in Night City bringen. Die Erweiterung hat offiziell nur ein Veröffentlichungsfenster von 2023 bekommen.

Ein bestimmtes Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben. Die Ergebnispräsentation von CDPR für das erste Quartal 2023 ergab, dass die Erweiterung an den Play Days des Summer Game Fest gezeigt wird. Für diejenigen, die es nicht wissen, Play Days ist eine spezielle Vorschauveranstaltung für Medien und Influencer, die nach der Hauptpräsentation am 8. Juni in Los Angeles stattfinden wird. Es ist relevant zu erwähnen, dass über Phantom Liberty kürzlich gemunkelt wurde, dass es ein Veröffentlichungsdatum am 8. Juni 2023 hat, so dass die Anwesenheit bei Play Days durchaus die Veröffentlichungsankündigung sein könnte. Mal sehen, was es dann tatsächlich sein wird – der aktuelle Teaser zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist hier zu sehen: