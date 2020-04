Cyberpunk 2077 für PS5 und Xbox Series X wird erst später optimiert

CD Projekt Red, Entwickler von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3, hat sich zum Release des neuesten Titels für Next-Gen-Konsolen geäußert. Lest mehr!

Sofort verfügbar, erst später optimal

Das Game Cyberpunk 2077 wird wie angekündigt nach einer Verschiebung am 17. September 2020 erscheinen. Das heißt, dass das Spiel für die Next-Gen-Konsolen sofort zum Launch verfügbar sein wird. Allerdings soll dies „nur“ die Version sein, die auch die PS4 und Xbox One abspielen können. CD Projekt Red hat insbesondere auf die Xbox Series X bezogen schon ein Update sowie eine „Cross-Gen-Verfügbarkeit“ versprochen. Dies hat der SVP of Business Development von CD Projekt Red, Michal Nowakowski, während eines Earning Calls verlautbart.

Bis jetzt ist Cyberpunk 2077 nur für die Xbox Series X angekündigt worden. Dank des Smart Delivery-Features der Microsoft-Konsole können SpielerInnen gratis ihre Xbox One-Version des Titels auf eine Xbox Series X-Version upgraden. Was aber Sonys PS5 anbelangt, da gibt es noch keine offizielle Ankündigung. Nowakowski meinte hierzu: „Es gibt kein offizielles Statement von PlayStation, also können wir noch nichts verraten. Sobald es das gibt, werden wir gerne kommentieren, aber wir werden PlayStation nicht zuvorkommen.“ Wir dürfen gespannt sein, was uns in Cyberpunk 2077 und all seinen DLCs erwarten wird!