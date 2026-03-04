Current Gen-Versionen von Story of Seasons: Grand Bazaar erscheinen am 28. Mai

Marvelous wird Story of Seasons: Grand Bazaar für PlayStation 5 und Xbox Series am 28. Mai veröffentlichen.

Mehr zu Story of Seasons: Grand Bazaar

Story of Seasons: Grand Bazaar wurde am 27. August erstmals für Switch 2, Switch und PC über Steam veröffentlicht. Die PlayStation 5-Version wird sowohl physisch als auch digital weltweit verfügbar sein, wobei die physische Ausgabe exklusiv bei Amazon in den Vereinigten Staaten erhältlich ist. Die physischen und digitalen Standardausgaben kosten 49,99 Euro, während die folgenden digitalen Ausgaben ebenfalls verfügbar sein werden:

Digital Deluxe Edition (59,99 Euro) – Enthält das Basisspiel und den kosmetischen herunterladbaren Inhalt „Trunk of Transformation“

Super Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) – Enthält den kosmetischen Inhalt „Trunk of Transformation“ zum Herunterladen, einen digitalen Soundtrack und ein digitales Kunstbuch

Digital Edition Bonus – Alle digitalen Editionen werden auch mit dem kosmetischen herunterladbaren Inhalt „Cow Set“ als Kaufbonus gerhalten

Zuvor verfügbare herunterladbare Inhalte werden auch beim Start auf diesen neuen Plattformen verfügbar sein.