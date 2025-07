Trailer zu Story of Seasons: Grand Bazaar vor August-Launch veröffentlicht

Marvelous hat einen knackigen und einen fünfminütigen Gameplay-Übersichtstrailer für Story of Seasons: Grand Bazaar veröffentlicht.

Über Story of Seasons: Grand Bazaar

Habt ihr genug von der Hektik der Stadt und sucht ihr ein Leben mit gemütlichem Komfort? Habt ihr einen grünen Daumen, Liebe zu Tieren und den Wunsch nach frischem Bergluft? Erwägt doch, das Brisendorf zu eurem neuen Zuhause zu machen! Die herrliche Lage bietet das ganze Jahr über belebende Winde und verfügt über einen weltberühmten Markt… der zugegebenermaßen in schwere Zeiten geraten ist. Daher sucht das Dörfleion eine motivierte Person, die dabei hilft, hellere Tage in die luftige Feste zurückzubringen! Es wird euch sogar eine Farm zur Verfügung gestellt, um lokale Waren zu bedürftigen Kunden zu bringen und der Welt zu zeigen, dass der Basar des Brisendorfs immer noch Anziehungskraft besitzt. Denn der Basar von Brisendorf war einst einer der großartigsten der Welt und zog Kunden und Hausierer aus allen vier Ecken der Welt an. Züchtet Tiere, erntet Pflanzen, stellt seltene Köstlichkeiten her und verkauft dann eure Waren an eurem eigenen Stand auf dem Basar.

Wenn das Basargeschäft wächst, werden neue Waren und Dienstleistungen eintreffen, die wir zur Verbesserung unserer Farm nutzen können. Helft dabei, den Wohlstand auf dem Basar zurückzubringen, und Zephyr Town wird wieder gedeihen! Inspiriert vom klassischen Handheld-Titel baut das neue Story of Seasons: Grand Bazaar das Original auf jede erdenkliche Weise aus und verbessert es weiter. Die Welt ist größer und lebendiger denn je dank unglaublicher neuer Bilder, neuer Charaktere, erweiterter Geschichte und voller Charakter-Vertonung in Story-Ereignissen – zum ersten Mal in der Serie. Nutzt das einzigartige Wetter im Brisendorf und auch den Wind, um Reisen und Farmaufgaben zum Kinderspiel zu machen! Die Winde des Wandels kommen, um euer neues Leben in diesem Abenteuer zu ermöglichen. Wann ist es so weit? Story of Seasons: Grand Bazaar erscheint am 27. August 2025 weltweit für PC, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Hier der Gameplay-Trailer für euch: