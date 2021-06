Crysis Remastered Trilogy kommt im Herbst für PS5, Xbox Series, PC und Switch

Die Katze ist nun aus dem Sack – nach einigen Andeutungen auf Twitter kündigte Entwickler und Publisher Crytek un an, dass eine Crysis Remastered Trilogy noch im Herbst 2021 erscheinen wird.

In der legendären Franchise des Frankfurter Studios schlüpft ihr in die Haut des Supersoldaten Prophet, der die Welt in seinem mächtigen Nanosuit vor außerirdischen Invasoren beschützt. Aufgehübscht für Current- und Next-Gen-Konsolen sowie Nintendo Switch und PC reist ihr in Crysis von den Inseln Nordkoreas bis nach New York, wo sie die Menschheit vor einem tödlichen Virus bewahren müssen. Im Finale begeben sie sich auf eine Rachemission, um die ganze Wahrheit über C.E.L.L. zu erfahren. Meinen Testbericht von Crysis Remasterd auf der PS4 findet ihr hier.