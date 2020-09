Crysis Remastered PS4-Test: Kann das Remake überzeugen?

Crytek hat mit Crysis einen Meilenstein in der Videospielgeschichte hinterlassen und damit eine neue Grafik-Ära eingeläutet. Ich selbst habe weder das Orginal am PC noch die Versionen auf der PS3/Xbox 360 gespielt und war deshalb gespannt, ob der Titel wirklich so gut ist, wie ihm nachgesagt wurde. Und ich muss sagen, dass ich absolut gut verstehen kann, warum sich Crysis in die Herzen der GamerInnen eingebrannt hat.

Der Variantenreichtum erinnert an Actiontitel wie das erste Dishonored und dank des Grafikupdates kann sich das Spiel auch heute noch sehen lassen. Zwar gibt es einige teils lustige, teils traurige Animationen, die eventuell auch in die Kategorie Fan-Service fallen könnten: beispielsweise kann man mit einem Reifen oder ein paar Gewehrkugeln eine Wellblechhütte zum Einsturz bringen oder getötete Gegner kippen in L-Form nach wie ein Crash-Test-Dummy nach vorne, bis sie mit dem Kopf am Boden aufschlagen. Das wirkt etwas holprig, wird von der Fangemeinde aber wohl noch verziehen. Anders sieht es da bei den versprochenen Grafik-Updates aus? Eines vorweg: Crysis sah noch nie schöner aus, aber alles andere wäre bei einem Remaster als Debakel zu werten. Ihr könnt das Spiel – wie angekündigt – in einem Grafik-Modus spielen – und auch wenn die Insel dann noch lebendiger und beeindruckender wirkt, so knickt die Framerate teilweise komplett ein (trotz PS4 Pro). Doch auch ohne dem Raytracing-Modus bekommt ihr eine aufpolierte Version des Spiels zu sehen, bei der allerdings auch immer wieder mal Grafikfehler zu entdecken sind.

Auch das ist halb so schlimm, doch eines wird die Fangemeinde wohl nicht verziehen: wie auch schon in der PS3 und Xbox 360-Version fehlt der VTOL-Einsatz gegen Ende des Spiels und wir vermissen schmerzlich die Stand-alone Erweiterung Crysis Warhead sowie den Mehrspielermodus Wars. Schade, hier hätte man nochmal eine Schippe drauflegen können, aber die Chance bleibt leider ungenutzt. Wer Crysis schon damals liebte, kann gerne zugreifen, aber bitte erwartet euch nicht zuviel.