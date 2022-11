Crossfire: Legion Release: Am 8.12.2022 wird der Early Access verlassen

Prime Matter und Smilegate verkünden voller Stolz den Crossfire: Legion Release-Termin. Demnach wird das Echtzeitstrategiespiel am 8.12.2022 den Early Access (wir berichteten) verlassen und in den Handel kommen. Crossfire: Legion ist seit dem Beginn des Early Access im Mai dieses Jahres enorm gewachsen. Diese Zeit hat sich als äußerst wertvoll erwiesen, da wir durch die enge Zusammenarbeit mit den RTS-Communities gelernt haben, was die heutigen Fans klassischer RTS sehen wollen, und sie haben das Spiel geprägt.

Zum Beispiel wurde das ursprüngliches Meta-Progressionssystem – das eine weiche Währung zum Freischalten von Einheiten und Kommandanten in einem verwirrend präsentierten “Laden” beinhaltete – sofort wieder entfernt, da die Spieler:innen befürchteten, man könnte Mikrotransaktionen für spielbeeinflussende Gegenstände einführen. Außerdem wurde dadurch die Unmittelbarkeit des klassischen RTS-Erlebnisses unterbrochen, bei dem der gesamte Armee-Werkzeugkasten von Anfang an zugänglich ist.

Zudem wurde das Fortschrittssystem über Bord geworfen, die Inhalte verdoppelt, die Balance verbessert usw. Das Spiel hat einen langen Weg hinter sich und bietet nun eine Vielzahl von Spielmodi, Karten, Einheiten – und ein Tool zur Kartenerstellung -, die alle den großzügigen Inhalt und das Gefühl des klassischen RTS von früher bieten.