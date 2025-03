Croc: Legend of the Gobbos erscheint offiziell am 2. April 2025

Die remasterte Version des 3D-Plattformers Croc: Legend of the Gobbos wird am 2. April digital für PC und Konsolen erscheinen. Freut ihr euch?

Zu Croc: Legend of the Gobbos

Die physischen Editionen PlayStation 5 und Switch, die im zweiten Quartal 2025 erscheinen, können derzeit über den Distributor Rock It Games vorbestellt werden. „Wir freuen uns, Croc: Legend of the Gobbos einer neuen Generation von Spielern zu bieten“, sagte Jez San, Gründer von Argonauts Games, in einer Pressemitteilung. „Unser Team hat unermüdlich daran gearbeitet, den Charme und die Nostalgie des ursprünglichen Spiels zu bewahren und gleichzeitig moderne Verbesserungen einzuführen, die es auf den heutigen Konsolen und PCs noch angenehmer machen. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler in die Welt von Croc eintauchen und die Magie wieder erleben.“