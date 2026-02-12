Crimson Desert begeistert erneut mit Open-World-Vorschau und Kampf-Gameplay

Crimson Desert zeigt wieder einmal beeindruckendes Gameplay rund um die riesige Open World und das actiongeladene Kampfsystem. Das Spiel scheint nahezu alles abzudecken was man sich vorstellen kann. Die Vorfreude auf die baldige Veröffentlichung steigt extrem – der 19. März kann kaum früh genug kommen! Abenteuer & Charaktere in Crimson Desert Im ersten Teil lernen wir Protagonist Kliff sowie zwei weitere spielbare Charaktere der Graumähnen kennen: Die geschickte Kämpferin Damian und der brutale Ork Oongka. Außerdem steht das Land Pywel und die Vielfalt der offenen Welt im Mittelpunkt. Das Abenteuer führt euch durch unberührte Wildnis, pulsierende Städte und antike Ruinen bis hin zu den rätselhaften Himmelsinseln namens „Abyss“. Ein ganzer Kontinent wartet darauf, erkundet zu werden, mit unzähligen Aktivitäten und Quests an jeder Ecke. Crimson Desert scheint das Beste aus beliebten Genre-Größen zu vereinen und daraus einen epischen Mix zu erschaffen. Die Himmel-Abyss-Rätsel erinnern an die Schreine aus Zelda: Tears of the Kingdom und werden mit einer ähnlichen Mechanik wie der Ultrahand gelöst. Wie in Red Dead Redemption kann man NPCs provozieren oder auf vielfältige Weise mit ihnen interagieren. Als Reittiere lassen sich nicht nur Pferde, sondern auch Bären, Raptoren oder Wölfe zähmen. Man kann sogar mit Drachen hoch in die Luft fliegen um dann per Sky-Jump die Welt zu erblicken. Darüber hinaus bietet Crimson Desert zahlreiche Nebenaktivitäten: Crafting, Angeln, Holzfällen, Jagen sowie der Abbau von Edelmetallen mit der Spitzhacke. Kochen ist ein fester Bestandteil um immer bei Kräften zu sein. Ihr helft Dorfbewohnern bei alltäglichen Aufgaben wie dem Hüten von Schafen, dem Vertreiben von Banditen, dem Liefern von Waren per Pferdekutsche oder der Suche nach vermissten Personen. Neue Kampf- und Bewegungsfähigkeiten lassen sich finden oder durch reine Beobachtung erlernen.

Das Kampfsystem im Fokus Im zweiten Video steht das Kampfsystem von Crimson Desert im Mittelpunkt. Unterschiedliche Waffen, Ausrüstungen, Fähigkeiten und Skills lassen sich kombinieren, um spektakuläre und dynamische Kämpfe zu bestreiten. Überall in der Welt lauern Gefahren: feindliche Truppen, bizarre Kreaturen, gigantische Monster und wilde Bestien. Nach chaotischen Belagerungsschlachten und einzigartigen Bosskämpfen warten wertvolle Belohnungen. Besonders spannend: Spezielle Kampftechniken können von Gegnern abgeschaut und erlernt werden. Im Laufe des Spiels wächst man zu einem furchterregenden Krieger heran – inklusive der Möglichkeit, einen Mecha-Roboter zu steuern oder auf feuerspeienden Drachen in die Schlacht zu ziehen. Crimson Desert setzt hier klar auf spektakuläre Inszenierung und spielerische Freiheit.

Das Leben im Clan & in der Stadt Im dritten und letzten Video geht es um das Leben in der Welt von Crimson Desert. Nachdem die Graumähnen aus ihrer Heimat vertrieben und über das ganze Land verstreut wurden, gilt es, den Clan wieder aufzubauen. Ein zentrales Camp dient als Anlaufstelle für alle Mitglieder, die man auf der Reise trifft. Dieses Lager bietet zahlreiche Vorteile und kann stetig ausgebaut werden. Ähnlich wie in Die Sims lassen sich Häuser mit Möbeln und Dekoration individuell einrichten. Zusätzlich kann man sich landwirtschaftlich betätigen, Felder bewirtschaften und Nutztiere halten. Clanmitglieder besitzen individuelle Werte, können Aufgaben übernehmen und auf Missionen geschickt werden. Dieses System bringt eine zusätzliche strategische Komponente und passives Einkommen ein. Protagonist Kliff und die zwei weiteren Spielfiguren können im Camp durch verschieden eingefärbte Ausrüstungen und charakterlichen Anpassungsmöglichkeiten wie Frisuren, ein wenig nach euren Wünschen gestaltet werden. Weitere Aktivitäten Abseits des Camps lädt die Welt von Crimson Desert zum Erkunden ein. In Städten warten Händler, Geschäfte und Minispiele wie Armdrücken, Brettspiele, Pferderennen, Kampftuniere oder Zielschießen. In kleineren Dörfern sorgen Attraktionen wie ein wandernder Zirkus und Heißluftballonfahrten für Abwechslung. Wer sich jedoch nicht an die Regeln hält, gerät mit dem Gesetz in Konflikt. Wachen nehmen die Verfolgung auf, Kopfgelder werden ausgesetzt und im schlimmsten Fall landet man hinter Gittern.