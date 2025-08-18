Crimson Desert: 13 Minuten Gameplay zur gamescom 2025 veröffentlicht
Pearl Abyss hat vor der gamescom 2025 ein 13-minütiges Gameplay-Demonstrationsvideo für Crimson Desert (kommt im ersten Quartal 2026) online gestellt. Was erwartet euch?
Über Crimson Desert
Das Video gibt uns einen ersten Blick darauf, was die Teilnehmer vom 20. bis 24. August auf der Messefläche in Köln erwarten können. Die gleiche Demo wird auch auf der PAX West 2025 vom 29. August bis 1. September in Seattle, Washington, vorgestellt. Weitere Videos gibt es auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Studios. Die Demo umfasst den Haupthelden Kliff, der mit seiner Gruppe in einen Hinterhalt gerät. Nach einem heftigen Kampf werden Kliff und seine Kameraden getrennt und zerstreut. Er begibt sich auf die Suche nach seinen Gefährten, und während seiner Reise auf dem Kontinent Pywel hört Kliff die Nachricht, dass sich Oongka – einer seiner vertrauenswürdigsten Gefährten – in der Region Calphade befindet. Mehr seht ihr im Video:
Kliff kommt in Calphade an, nur um herauszufinden, dass seine Bemühungen, Oongka zu erreichen, durch den Bruch einer gewalttätigen Rebellion erschwert werden, die von Cassius Morten angestiftet wurde – einem Untergebenen des Marquis Stefan Lanford, des Herrn von Calphade und einem Verbündeten -, der sich mit den Black Bears zusammengetan hat, um Lanford zu stürzen. Calphade steht kurz vor der Niederlage. Kliff schließt sich der Schlacht an, besiegt sowohl die Rebellion als auch die Black Bear-Truppen und ist in der Lage, den Vorteil wieder auf Calphades Streitkräfte zu verlagern. Auf dem Schlachtfeld trifft sich Kliff wieder mit Oongka, der die Rebellen auf der Seite von Lanford bekämpft hat, und besiegt Cassius Morten, was die Revolte in Calphade beendet. Klingt nach ordentlich Drama – man merkt, in welche Richtung Crimson Desert gehen will. Was haltet ihr von diesem Game?