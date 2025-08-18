Crimson Desert: 13 Minuten Gameplay zur gamescom 2025 veröffentlicht

Pearl Abyss hat vor der gamescom 2025 ein 13-minütiges Gameplay-Demonstrationsvideo für Crimson Desert (kommt im ersten Quartal 2026) online gestellt. Was erwartet euch?

Über Crimson Desert

Das Video gibt uns einen ersten Blick darauf, was die Teilnehmer vom 20. bis 24. August auf der Messefläche in Köln erwarten können. Die gleiche Demo wird auch auf der PAX West 2025 vom 29. August bis 1. September in Seattle, Washington, vorgestellt. Weitere Videos gibt es auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Studios. Die Demo umfasst den Haupthelden Kliff, der mit seiner Gruppe in einen Hinterhalt gerät. Nach einem heftigen Kampf werden Kliff und seine Kameraden getrennt und zerstreut. Er begibt sich auf die Suche nach seinen Gefährten, und während seiner Reise auf dem Kontinent Pywel hört Kliff die Nachricht, dass sich Oongka – einer seiner vertrauenswürdigsten Gefährten – in der Region Calphade befindet. Mehr seht ihr im Video: