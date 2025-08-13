Crimson Desert erscheint erst im ersten Quartal 2026

Pearl Abyss wird Crimson Desert im ersten Quartal 2026 veröffentlichen. Schuld sind die Synchronsprecher und der Vertrieb!

Über Crimson Desert

Es war ja ein abenteuerlicher Weg: Pearl Abyss beabsichtigte ursprünglich, den Titel als Prequel-MMO zu seinem früheren Werk Black Desert Online zu kreieren. Seitdem hat es jedoch mehrere Änderungen erfahren und sich in ein Einzelspieler-Rollenspiel verwandelt, in dem Fans Vergleiche mit Dragon’s Dogma und Tears of the Kingdom anstellen. Im Laufe dieser Verschiebungen gab es auch mehrere Verzögerungen, etwas, das leider über die gesamte Entwicklungszeitleiste des Spiels hinweg konsistent geblieben ist. In Pearl Abyss‘ Q2 2025-Ergebniscall gab der Entwickler bekannt, dass sich das 2019 angekündigte Spiel erneut verzögert hat und nun ein Veröffentlichungsdatum irgendwann im ersten Quartal 2026 anstrebt. Im Dezember 2024 sagte das Studio, dass Crimson Desert Ende 2025 erscheinen würde, so dass diese jüngste Verzögerung zwar nicht massiv ist, aber Fans dennoch unglücklich stimmt.

Laut Pearl Abyss hat die Arbeit mit externen Partnern an Voice-Overs, Konsolenzertifizierung und Vertrieb länger gedauert als erwartet, was zu der Entscheidung geführt hat, das Release-Fenster zurückzuschieben. Aber nicht alles ist schlimm für die Fan-Basis: Trotz der Verzögerung haben einige glückliche Fans noch die Möglichkeit, das Spiel vor Jahresende in die Hände zu bekommen. Pearl Abyss hat nämlich bereits bestätigt, dass eine Crimson Desert-Demo später im August auf der gamescom 2025 spielbar sein wird. Die Sprache während des Finanzberichts lässt es so klingen, als wäre der Titel (vielleicht in englischer Sprache?) zu diesem Zeitpunkt so gut wie fertig, abgesehen vom letzten Schliff, so dass die Demo großteils dem entspricht, was die Fans von der vollständigen Veröffentlichung erwarten können. Crimson Desert hat vielleicht noch kein festes Erscheinungsdatum, aber es rückt immer näher.