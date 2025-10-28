Crash Bandicoot wird von Netflix produziert

Das beliebte Beuteltier von Sony wird wohl eine Netflix-Serie bekommen. Berichten zufolge arbeitet der Streamer tatsächlich an Crash Bandicoot!

Über Crash Bandicoot

Von Tomb Raider über Arcane bis zu Splinter Cell hat Netflix stetig Serien produziert, die auf Videospiel-Franchises basieren. Als nächstes steht Berichten zufolge Activisions Crash Bandicoot an. Das Animationsstudio WildBrain gab an, dass es an der Serie arbeitet. Es hat sich zuvor mit Netflix für Serien wie Sonic Prime, Ninjago: Dragons Rising und Carmen Sandiego zusammengetan. WildBrain entwickelt auch eine Minecraft-Animationsserie für Netflix. Details sind derzeit noch spärlich gesät, einschließlich der Frage, ob die Crash Bandicoot-Serie eines der Spiele direkt adaptieren würde oder ob es sich um eine neue Geschichte handelt.

Crash Bandicoot erschien 1996 im gleichnamigen Plattformer vom Studio Naughty Dog. Das Franchise begann PlayStation-exklusiv, bevor es schließlich plattformübergreifend wurde. Crash: Mind Over Mutant aus dem Jahr 2008 war das letzte Konsolenspiel für das Beuteltier, bevor das Franchise für einige Zeit auf Eis gelegt wurde. Es kehrte schließlich 2017 mit der Remaster-Kollektion Crash Bandicoot N. Sane Trilogy zurück, die eine Wiederbelebung der Serie einleitete. Crash Bandicoot 4: It’s About Time wurde 2020 mit positiven Kritiken veröffentlicht, obwohl seine Verkäufe Berichten zufolge nicht den Erwartungen des Verlags Activision entsprach.