Crash Bandicoot 4: It’s About Time kommt nächste Woche für den PC via Steam

Activision Blizzard und Toys for Bob werden am 18. Oktober die Steam-Version von Crash Bandicoot 4: It’s About Time veröffentlichen.

Wumpa, Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Darüber hinaus spielten die Unternehmen auf eine Ankündigung eines neuen Crash Bandicoot-Spiels am 8. Dezember an, was auch das Datum der Game Awards 2022 ist. Crash Bandicoot 4: It’s About Time ist derzeit für PC (via Battle.net), PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch verfügbar. Für alle, die das Game nicht kennen, ist hier eine Übersicht über das Spiel von der Battle.net-Seite: Crash Bandicoot 4: It’s About Time bringt eine brandneue Ausgabe zur Crash-Reihe, die direkt an die Handlung von Crash Bandicoot 3: Warped anknüpft. Neo Cortex und N. Tropy stiften schon wieder Ärger mit einem Großangriff, der diesmal nicht nur unser Universum, sondern das ganze Multiversum treffen soll! Wie uns das Ganze gefallen hat, könnt ihr in unserem Review des Spiels lesen.

Zum Glück sind Crash und Coco auch noch da und fest entschlossen, die vier Quantum-Masken zu vereinen, mit denen sie die Regeln der Realität verändern können. Das ist auch eure Aufgabe: Entdeckt die 4 Quantum-Masken, die mächtigen Hüter von Raum und Zeit. Verändere die Regeln der Realität, um Zeit zu verlangsamen, Plattformen mittels Phasenverschiebung aus der Existenz zu reißen oder sie zurückzuholen, die Welt auf den Kopf zu stellen und mehr – auf eurer Reise, um im Multiversum wieder Ordnung herzustellen. Spielt nicht nur als Crash oder Coco, sondern lernt auch als Dingodile, Tawna und Dr. Neo Cortex neue Tricks. Schaltet alternative Zeitlinien, Rückblenden-Bänder und N. Vertierte Level für einen Haufen neuer Herausforderungen frei. Verdient Edelsteine, um Dutzende kosmetischer Skins freizuschalten und die Modemuskeln anzuspannen. Lust auf mehr Crash bekommen?