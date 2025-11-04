Control: Nach PS5 Pro-Update folgt Riesen-Rabatt

Remedy hat Control direkt nach einem großen Inhaltsupdate, was neue Missionen und sogar PS5 Pro-Verbesserungen hinzufügte, massiv verbilligt.

Sparen bei Control

Selbst wenn ihr nicht auf einer PS5 spielt, ist das Spiel auch für PS4 im Angebot, was bedeutet, dass ihr ein erstaunliches Spiel zu einem noch erstaunlicheren Preis bekommen könnt. Im Rahmen eines laufenden Verkaufs im PlayStation Store ist Control: Ultimate Edition für nur 5,99 Euro erhältlich, was einer Reduzierung von 85 % auf den Preis von 39,99 Euro entspricht. Dies ist auch nicht nur das Basisspiel, sondern die Ultimate Edition enthält auch die Erweiterungen AWE und The Foundation, die große Add-ons zum Basisspiel sind. Control, das 2019 veröffentlicht wurde, hat vielleicht nicht die gleiche Bekanntheit wie das Alan Wake-Franchise, aber seitdem hat es seine eigene Kult-Anhängerschaft gewonnen. Es ist auch erwähnenswert, dass Control und Alan Wake dasselbe Universum teilen. Fans des Autos können hier also ebenso bedenkenlos zugreifen!