Cities: Skylines 2 auf Konsolen lässt nach wie vor auf sich warten

Schlechte Nachrichten für Konsolenfans: Die Xbox- und PS5-Versionen von Cities: Skylines 2 haben immer noch kein neues Veröffentlichungsdatum in Sicht.

Warten auf Cities: Skylines 2

In einem Nachrichtenbeitrag auf der Steam-Seite des Spiels stellen die Entwickler fest, dass sie „bei der Konsolenversion weiterhin stetige Fortschritte machen“, aber „trotz dieser Fortschritte haben wir noch mehr Dinge, die wir angehen müssen, bevor wir das Qualitätsniveau und die Erfahrung erreichen, die wir für Sie wünschen.“ Es wurden Verbesserungen an Leistung und Stabilität vorgenommen, die beiden fehlenden Bereiche des Spiels, die zu einer Verzögerung der Konsole im Jahr 2024 führten. Aber dann verursachten Grafikprobleme weitere Verzögerungen, und es wird kein neues Veröffentlichungsdatum vor dem Sommer geben, da die Entwickler „vorverfrühte Schätzungen vermeiden wollen und sich stattdessen verpflichten, Ihnen zuverlässige Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn wir näher an einem startbereiten Zustand sind“.

Cities: Skylines 2 wurde auf Steam mit der ersten Veröffentlichung der PC-Version bombardiert. Es war in einem so traurigen Zustand, dass online ein Shitstorm ausbrach. Die schlechten Nachrichten sind jedoch noch nicht vorbei. Diejenigen von euch, die auf dem PC spielen, müssen auch länger auf den Start des Asset-Editors warten. Die Entwickler schreiben, dass es sich aufgrund der hohen Mengen an eingebauten Vermögenswerten, die von den Änderungen betroffen sind, als technisch schwieriger erwiesen hat als ursprünglich erwartet, aber es geht voran“. Auch hier gibt es kein Wort, wann die Probleme gelöst werden, aber die Entwickler sind „verpflichtet, diese Herausforderungen zu lösen, und unser engagiertes Team macht aktiv Fortschritte, um sie zu überwinden“. Also, seid einfach geduldig und hoffentlich werden die Dinge bald gelöst…