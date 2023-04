CHERRY und Xtrfy präsentieren neuen Namen uns neues Logo

CHERRY, der Spezialist für Computer-Eingabegeräte und Marktführer im Bereich mechanischer Tastenschalter, präsentiert CHERRY XTRFY, die neue Gaming-Marke der Gesellschaft. Nach der Übernahme von Xtrfy durch CHERRY zu Beginn dieses Jahres vereinen sich die beiden renommierten Marken nun unter einem gemeinsamen Banner. Die Mission ist es, Profis, Enthusiasten und eingefleischten Gamern die notwendigen Werkzeuge bereitzustellen, um ihr individuelles Potenzial auf dem Weg zum Sieg zu entfesseln. Xtrfy bringt viel Wissen und Expertise aus dem kompetitiven Gaming-Segment mit und bietet professionelle Performance für Gamer aller Level.

CHERRY und Xtrfy präsentieren stolz den neuen Namen, das neue Logo und die neue visuelle Identität und läuten damit eine neue Ära für innovative Gaming-Ausrüstung und ein einheitliches Portfolio an Gaming-Peripheriegeräten ein.

“Der Zusammenschluss von Xtrfy mit CHERRY ist ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig Diversifizierung im E-Sport ist. Beide Unternehmen bringen unterschiedliche Stärken, Netzwerke und Produktkenntnisse mit, die sich perfekt ergänzen. Mit der Verschmelzung von deutscher Ingenieurskunst und schwedischem Design ist diese Partnerschaft eine perfekte Verbindung, die durch die gemeinsame Liebe zum Gaming geeint wird. Wir freuen uns, unsere neue Marke für Gaming-Peripheriegeräte vorstellen zu können, die von unserer Vision für die Zukunft des E-Sports angetrieben wird. Diese Vision umfasst Vielfalt und Inklusion, da wir eine einladende und integrative Gemeinschaft fördern wollen, in der jeder teilnehmen und sich entfalten kann”, sagt René Schulz, Vice President Business Unit Peripherals bei CHERRY.

Die überarbeitete Identität spiegelt das Engagement der Marke für Qualität, Leistung und das Streben nach einer neuen Generation von E-Sport-Ausrüstung wider.

“Wir haben eine große Leidenschaft für E-Sport und nach jahrelanger Zusammenarbeit mit professionellen Spielern wollen wir unsere Präsenz im Bereich des kompetitiven Gamings ausbauen. Wir werden unsere Anstrengungen im E-Sport verstärken und neue Produkte entwickeln, die den Spielern helfen zu gewinnen. Unser Engagement wird durch das Gewinner-Symbol – X – versinnbildlicht und durch den CHERRY XTRFY-Slogan verbalisiert: In it to win it”, sagt Joakim Jansson, Geschäftsführer und Mitbegründer von Xtrfy.