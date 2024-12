Chalets Coburg Schladming – Boutique Aparthotel mit 360° Dachsteinblick

Glitzernder Schnee, frische Bergluft und ein luxuriöses Zuhause in den Alpen: Die Chalets Coburg in Schladming bieten exklusive Boutique-Apartments mit besonderem Charme. In direkter Nähe zur Planai genießen Gäste einen atemberaubenden 360° Panoramablick auf den majestätischen Dachstein und das weite Ennstal. Mit ihrem einzigartigen Design definieren die Chalets Komfort und Stil in den Alpen.

Die Chalets Coburg verfügt über 21 moderne Appartements für zwei bis zehn Personen, jeweils mit voll ausgestatteter Küche und ein bis drei Schlafzimmern. Luxuriöse Entspannung bietet die Chalet Outdoor-Sauna mit einzigartigem Ausblick sowie die private Sauna auf den Terrassen der „On Top“ Appartements und des Lofts. Eine E-Auto Ladestation sowie ein 24h Self-Service-Shop sorgen für zusätzliche Flexibilität und Komfort. Die Chalets Coburg Bonuscard mit regionalen Vorteilen gehört zum Rundum-Service.

Das Frühstück kann wahlweise im Appartement, als Brötchenservice oder am Buffet genossen werden. Mit einer Vielzahl kulinarischer Optionen, die auf regionale Produkte und kreative Zubereitung setzen, bietet das Haus ein besonderes Genusserlebnis – Kulinarik im Coburg-Style. Das Beste aus der Region und Saison, Ausgewähltes, Selbstgemachtes, Eingelegtes, Experimentelles, ein bisschen Chi-Chi, dazu Kaffee nach Wunsch von J. Hornig, frisches Gebäck vom Schladminger Bäcker Steffl-Bäck, Speck von der örtlichen Metzgerei Wanke, selbstgemachte Marmelade, Fisch aus der Region, Veganes wie Haferporridge, Misosuppe, viel Bio, viel frisches Gemüse und Obst, die weltbeste Eierspeis, Omlette oder Ham & Eggs, Pesti und verschieden Öle, Süßes und Saures. Je nach Laune überrascht das Küchenteam mit Highlights aus der nationalen und internationalen Küche. Ein wahrer Frühstückstraum.

Die Chalets Coburg setzen auf maßgeschneiderte Möbel aus heimischen Materialien. Ideal gelegen zwischen dem Abenteuer in den Bergen und dem pulsierenden Stadtleben von Schladming bietet das Boutique Apart Hotel Erholung und Aktivität zugleich. Hunde sind willkommen, und für deren Wohlbefinden werden zahlreiche tierische Extras bereitgestellt.

Buchbar ist das Hideaway bei Schladming Appartements, einem Anbieter von exklusiven Ferienunterkünften in der Region Schladming-Dachstein. Über 250 Unterkünfte, vom Appartement bis zum Chalet, bieten bei Schladming Appartements das passende Domizil für jede Zielgruppe und jedes Budget.