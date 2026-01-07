CES 2026: Pflanzen-Fans freuen sich auf den Senso

Der Senso ist ein gamifizierter Pflanzensensor, der entwickelt wurde, um KI zur Verbesserung der Pflanzenpflege zu nutzen.

Über den Senso

Er soll Bodenfeuchtigkeits-, Temperatur- und Lichtexpositionsdaten in Echtzeit verfolgen, und es gibt eine kleine Pixelfigur, die KI-Einblicke liefert. Die Pixel-Figur erwacht, sobald der Sensor in den Boden gelegt wird, und wir können tägliche und wöchentliche Pflanzenpflege-Missionen abschließen, um Belohnungen zu sammeln und neue Charaktere freizuschalten. Der Sensor hat ein modulares Design mit unterschiedlichen Tiefenoptionen, und mehrere Sensoren für mehrere Anlagen können kombiniert werden.

Die KI und eine begleitende App sollen sich anpassen, um genaue Messwerte über verschiedene Pflanzenarten und Topfarten zu liefern. Das Gerät unterstützt sprachbasierte KI-Interaktionen, so dass Sie ihm Fragen stellen können, um Antworten von einem „freundlichen Anlagenexperten“ zu erhalten. Senso wird auf der CES 2026 gezeigt, aber es ist noch kein echtes Produkt. Es wird in naher Zukunft auf Kickstarter veröffentlicht. Die Preise wurden nicht bekannt gegeben. Würdet ihr euch so ein Helferlein anschaffen?