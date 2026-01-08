CES 2026: Neue Powerbanks, Ladegeräte und mehr von Belkin

Belkin,seit über 40 Jahren führender Hersteller von Verbraucherelektronik, hat auf der CES 2026 eine Vielfalt neuen Zubehörs vorgestellt.

Über das neue Belkin-Zubehör

Die neuen Accessoires dienen der Stromversorgung und dem Schutz von Mensch und Gerät und erleichtert das Arbeiten, Spielen und Herstellen von Verbindungen. Zur neuen Kollektion, die zum ersten Mal auf der CES 2026 vorgestellt wird, zählen hoch entwickelte Powerbanks, induktive Qi2-25W-Ladegeräte, ein kabelloser HDMI-Dongle zum nahtlosen Content Sharing und eine moderne Tasche mit Powerbank für die Nintendo Switch 2 – den Vorgänger haben wir schon getestet. Sehen wir uns die Produkte im Detail an!

Pro Tasche mit Powerbank für die Nintendo Switch 2

Die Pro Tasche wurde für das ultimative Gaming-Erlebnis unterwegs konzipiert und kombiniert eine Lademöglichkeit mit Schutz für den Transport. Eine abnehmbare 10.000-mAh-Powerbank, die mit einer LCD-Anzeige für den Akkustand versehen ist, liefert bis zu 30 W zum schnellen Laden. Die Pro-Version ist noch praktischer als das Standardmodell mit sicherer Lademöglichkeit in der Tasche, da die Powerbank noch raffinierter integriert ist. Gamer können die Powerbank jetzt von außen nachladen, ohne die Tasche öffnen zu müssen. Den Akkustand haben sie immer im Blick, und sie können ohne Unterbrechung spielen. Das funktioniert dank des ausklappbaren Powerbank-Halters, der sich auf einem Tisch auch als Ständer verwenden lässt. Die Tasche verfügt über ein Fach zum ordentlichen Verstauen von Game-Karten sowie ein verstecktes Fach für Smart Tracker wie AirTag und Tile. Es zeichnet sich durch strapazierfähige Materialien sowie robuste Reißverschlüsse aus, sodass Langlebigkeit gewährleistet ist. Die kompakte, stylische Pro Tasche ist besonders praktisch, da sie anspruchsvollen Gamern noch mehr Flexibilität beim Laden bietet. Der Preis beträgt 79,- Euro und und wird bei uns im Mai 2026 erscheinen.

UltraCharge Pro Powerbank 10K mit magnetischem Ring

Mit einer 10K Powerbank gemäß des Standards Qi2 25W zum induktiven Laden und 30 W zum Schnellladen über USB-C erfolgt das Laden noch schneller. Da sie kompakt ist und den Flugsicherheitsstandards für Handgepäck entspricht, lässt sich die Powerbank überall zum Laden von Geräten verwenden. Ein integrierter Ständer erleichtert das Streamen und an einem digitalen Display lässt sich der Akkustand ablesen. Ein magnetischer Ring dient zum Befestigen von Zubehör unterwegs. Dank der Akkukapazität von 10.000 mAh sorgt die Powerbank für eine zusätzliche Akkulaufzeit von bis zu 34 Stunden. Lädt zwei Geräte gleichzeitig auf (über das kabellose Pad und den USB-C-Anschluss), und es gibt einen magnetischen Ring zum Befestigen von Zubehör (z. B. PopSocket, magnetisches Wallet). Gleichzeitig verfügt sie über Passthrough-Laden während des Nachladens sowie ein kamerafreundliches Design, das das Objektiv frei hält. Sie ist leicht, mit Soft-Touch-Oberfläche und inkludiert ein 60 cm USB-C-/USB-C-Kabel. Die Powerbank kostet 84,99 Euro und kommt im Mai 2026 zu uns.

BoostCharge schlanke, magnetische Powerbank mit Ständer

Diese dünne Powerbank ist fürs Reisen geeignet. Sie liefert bis zu 15 W Power zum kabellosen Laden im schlanken Taschenformat. Jedes Modell sorgt für eine lange zusätzliche Akkulaufzeit – 25 Stunden und mehr. Ein integrierter Ständer dient zur bequemen Ansicht, ohne das Gerät festhalten zu müssen und dank der Passthrough-Lademöglichkeit können Geräte ohne Unterbrechung mit Strom versorgt werden. Sie ist erhältlich mit einer Kapazität von 5.000 mAh mit 20-W-USB-C-Ausgang und einer Kapazität von 10.000 mAh mit 30-W-USB-C-Ausgang. Es gibt flexible Ladeoptionen über das kabellose Pad und USB-C-Anschlüsse, ein kamerafreundliches Design, das das Objektiv frei hält. Die Powerbank ist leicht gestaltet, mit einer Soft-Touch-Oberfläche ausgestattet und inkludiert ein 60 cm langes USB-C-/USB-C-Kabel. Der Preis liegt zwischen 54,99 (5.000 mAh) und 64,99 Euro (10.000 mAh) und das Produkt kommt im Mai 2026 heraus.

UltraCharge Pro Laptop-Powerbank 27K

Diese Powerbank mit hoher Kapazität ist für intensive Nutzung konzipiert, etwa auf Reisen oder beim Produzieren von Content. Laptops, Tablets, Spielkonsolen und Smartphones lassen sich damit schnell aufzuladen. Mit einer Gesamtleistung von bis zu 240 W und einer Kapazität von 27.000 mAh eignet die Powerbank sich zum schnellen Laden von Geräten wie MacBook Pro, 14 Zoll, Nintendo Switch 2 und iPhone 17. Mehrere Geräte lassen sich gleichzeitig auf laden oder ein Gerät mit maximaler Geschwindigkeit. Ein integriertes 140-W-USB-C-Kabel dient zum Laden, sodass keine zusätzlichen Kabel erforderlich sind. Ein Display zeigt zudem den Akkustand in Prozent an. Dank einer Akkukapazität von 27.000 mAh kann ein Gerät mehrmals vollständig aufgeladen werden, und es gibt bis zu 240 W Gesamtleistung verteilt auf alle Anschlüsse (bis zu 140 W an einem Anschluss). Bis zu drei Geräte lassen sich gleichzeitig aufladen, und das Produkt besitzt ein integriertes, geflochtenes USB-C-Kabel, das sich ordentlich um die Powerbank legen lässt. Sie unterstützt auch bis zu 100 W zum Passthrough-Laden, sodass die Powerbank nachgeladen werden kann, während sie andere Geräte auflädt. Die Laptop-Powerbank kostet 149,99 Euro und kommt im April 2026 zu uns.

UltraCharge Pro verstellbares 2-in-1-Ladegerät

Mit diesem verstellbaren, kabellosen Qi2 25W 2-in-1-Ladegerät können ein iPhone und eine Apple Watch schnell und effizient gleichzeitig aufgeladen werden. Das einklappbare, kompakte Modell eignet sich perfekt für Reisen. Die exakte magnetische Ausrichtung und das Temperaturmanagement sorgen überall für eine bequeme, stabile Stromversorgung. Ein 45-W-USB-C-Netzteil mit 1,5-m-Kabel ist enthalten, damit Geräte unterwegs oder zu Hause immer schnell aufgeladen werden können. Das Ladgerät ist auch geeignet für den Einsatz mit Gerätehüllen, die bis zu 5 mm dick sind. Zusätzlich gibt es schnelles Laden über den Apple MFi-zertifizierten Watch-Puck, und das verstellbare Modell eignet sich als Ständer oder Pad zum Laden. Der stabile, rutschfeste Sockel eignet sich zum sicheren Andocken und Entfernen, und die Soft-Touch-Silikonbeschichtung sowie hochwertige Materialien runden das Gesamtpaket gelungen ab. Der Preis beträgt 99,99 Euro, wenn das Produkt im April 2026 in unseren Handel kommt.

UltraCharge modulare Ladestation

Mit dieser modularen Qi2-25W-Ladestation können ein Smartphone, ein Set In-Ear-Kopfhörer und eine Smartwatch gleichzeitig, schnell und effizient aufgeladen werden. Das Gerät ist sehr kompakt, sodass es leicht transportiert werden kann. Dank der Magnetfunktion lassen sich Geräte stets in der perfekten Ausrichtung zum optimalen Laden andocken. Dieses Ladegerät kombiniert hohe Leistung mit einer praktischen, durchdachten Konstruktion. Es zeichnet sich durch einen Bring-Your-Own-Puck (BYOP) Smartwatch-Halter und universelle Qi2-Kompatibilität aus. Die Ladestation lädt drei Geräte gleichzeitig kabellos auf (zwei kabellose Pads und ein Watch-Puck-Anschluss). Es gibt einen 10-W-USB-C-Anschluss zum Laden einer Smartwatch mit BYOP-Halter mit Schnappverschluss, der sich einklappen und zur Verwendung ausklappen lässt. Die Soft-Touch-Silikon-Oberfläche und ein rutschfester Sockel sorgen für Stabilität, das macht die Ladestation auch geeignet für den Einsatz mit Hüllen von bis zu 3 mm Stärke. Dabei sind ein 1,5 m USB-C-/USB-C-Kabel und ein 45 W USB-C-Netzteil inkludiert. Der Preis liegt bei 59,99 Euro, wenn die Ladestation im Juni 2026 erscheint.

ConnectAir kabelloser HDMI-Display-Adapter

Mit dem ConnectAir kabellosen HDMI-Display-Adapter lassen sich mühelos Inhalte von einem beliebigen USB-C-Gerät übertragen und präsentieren. Dieser kompakte Plug-and-Play-Adapter ermöglicht über eine Funkverbindung eine Bildschirmspiegelung oder -Erweiterung mit einer Auflösung von 1080p bei 60 Hz – ohne WLAN, Apps oder Treiber. Er ist ideal für Reisen, Klassen- oder Konferenzzimmer und zeichnet sich durch eine Reichweite von 40 m, extrem niedrige Latenz und eine sichere Peer-to-Peer-Verbindung aus, um eine nahtlose und zuverlässige Bildschirmfreigabe zu ermöglichen. Der Adapter bietet extrem niedrige Latenz (unter 80 ms) zum reibungslosen Streamen und für Präsentationen.

Er ist geeignet für Laptops, Tablets und Smartphones mit USB-C-Anschluss (DP Alt-Modus). Zusätzlich gibt es einen HDMI-Empfänger für Verbindungen mit Fernsehern, Monitoren oder Projektoren und unterstützt bis zu 8 Sender, sodass mehrere User ihren Bildschirm freigeben können. Das Produkt kommt inklusive USB-A-auf-HDMI-Empfänger und USB-C-Sender und ist kompatibel mit verschiedenen Betriebssystemen. Ein 4-Punkte-Sicherheitssystem gewährleistet Schutz vor Überspannungen, Überstrom und Kurzschluss, und zur Herstellung des Adapters nutzt Belkin feuerfeste Materialien. Der Preis wird mit 109,99 Euro angegeben, und die Verfügbarkeit beginnt im Januar 2026.

Connect 8-Port-USB-C-Hub für zwei Bildschirme

Der Belkin USB-C 8-in-1 MST Multiport-Hub wurde für moderne hybride Arbeitsformen entwickelt und bietet viele Anschlussmöglichkeiten über einen USB-C-Anschluss und unterstützt so Produktivitätsverbesserungen. Bis zu zwei Bildschirme mit 4K bei 60 Hz werden unterstützt. Der Hub bietet bis zu acht Anschlussmöglichkeiten gleichzeitig, etwa für Bildschirme, Speichergeräte, eine Ethernet-Internetverbindung und Peripheriegeräte. Er kann zudem bis zu 100 W Leistung per Passthrough liefern, sodass ein Laptop während des Gebrauchs mit Strom versorgt wird. Dank einer speziellen Taste lassen sich angeschlossene Bildschirme über einen Tastendruck sofort ausschalten, um Daten bei der Bildschirmfreigabe und in der Öffentlichkeit zu schützen. Da der Hub kompakt ist, lässt er sich sehr einfach transportieren und verbindet in einem robusten Modell hohe Leistung mit vielen Anschlussmöglichkeiten.

Das Produkt unterstützt zwei externe Bildschirme mit 4K bei 60 Hz (Windows) oder einen 4K-Bildschirm (Mac). Bis zu 8 Anschlussmöglichkeiten können gleichzeitig verwendet werden: HDMI, USB-C PD, USB-A 3.0, Ethernet und mehr! Es wird auch Passthrough-Power-Delivery mit bis zu 100 W zur Stromversorgung des Host-Geräts während des Betriebs geboten. Der Schutz der Privatsphäre wird durch eine spezielle Monitor-Ein-/Austaste gewährleistet, die externe Bildschirme zur Sicherheit sofort ausschalten kann. Dabei bietet der Hub hohe Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s – 2-mal schneller als USB 3.0 sowie einen 1-Gb-Ethernet-Anschluss zum Zugriff auf eine zuverlässige Netzwerkverbindung über Kabel. Hier kommt ein 6-Punkte-Sicherheitssystem mit Überspannungs- und Überstromschutz zum Tragen. Der Hub kostet 79,99 Euro, wenn er im Juli 2026 bei uns erscheint.

ScreenForce Titan-Reihe: Geschützte Screens

Belkins neue ScreenForce-Titan-Reihe umfasst drei unterschiedliche Schutzlösungen: eine flüssige Versiegelung, ein besonders robustes Glas und eine flexible, nachhaltige Folie. Der Titan LiquidGuard ist ein innovativer flüssiger Displayschutz, der per Nano-Titan-Technologie den Bildschirm auf molekularer Ebene verstärkt (9H-Kratzschutz, ohne aufzutragen). Das könnte auch für bestehende Kratzer sinnvoll sein! Die Mischung besteht aus wasserbasiertem deutschem SiO₂ und Graphen, erhält Optik und Touch und ist für eine schnelle Anwendung ausgelegt. Titan SmartShield ist ein Premium-Glas-Displayschutz mit 9H-Oberflächenhärte und stoßfest bis zu ca. 2 m Fallhöhe, das ist bis zu 18‑mal robuster als herkömmliches Glas. Es gibt eine Anti-Reflex-Beschichtung, hohe Klarheit sowie einen Anti-Staub-Kleber für blasenarme Montage.

Gleichzeitig ist das Produkt optional auch als Privacy-Variante erhältlich. Titan EcoGuard wiederum ist eine flexible, stoßdämpfende Schutzfolie aus Hochleistungs-Polymeren mit Nano-Titan-Technologie, 7H-Kratz- und Stoßschutz, ausgelegt zum Biegen statt Brechen (ideal für gewölbte Displays und Vielnutzergeräte). Sie wird hergestellt aus überwiegend recycelten, GRS-zertifizierten Materialien, mit Anti-Reflex-Beschichtung, kompatibel mit Ultraschall-Fingerabdrucksensoren und in Varianten wie Anti-Reflex, Privacy und Red-Light-Filter verfügbar. All die Produkte aus der ScreenForce Titan-Reihe werden voraussichtlich ab März 2026 bei uns in der EU verfügbar sein und sich preislich irgendwo zwischen 49,99 und 59,99 Euro bewegen. Was haltet ihr von dieser Mega-Ankündigung von Belkin, ist da etwas für euch dabei?