CES 2025: Samsung präsentiert nächste Stufe von „AI for All”

Samsung Electronics hat auf der CES 2025 das Upgrade seiner Vision „AI for All” vorgestellt. Damit soll Künstliche Intelligenz jeden Tag und überall – „Everyday, Everywhere” – verfügbar gemacht werden. Dafür baut das Unternehmen auf seiner Stärke im Bereich Smart-Home-Technologien auf, mit denen Samsung den Markt in den letzten 10 Jahren geprägt hat. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit Künstlicher Intelligenz jeden Tag überall erlebbar zu machen. Damit bringt Samsung noch mehr persönliche und wirkungsvolle Unterstützung durch Technologie in den Alltag der Menschen.

Jong-Hee (JH) Han, Vice Chairman, CEO und Head of Samsung’s Device eXperience (DX) Division, eröffnete die CES 2025 Pressekonferenz des Unternehmens. Der DX-CEO stellte die Roadmap für Home AI vor als nächsten Schritt von Samsung, mit dem das Unternehmen hochgradig personalisierte Services über intelligente, vernetzte Geräte hinweg anbieten möchte. In Kombination mit den AI-Innovationen für Mobilgeräte, Hausgeräte und Displays untermauert Samsung damit sein Engagement für die Entwicklung von Technologien, die auf die individuellen Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und damit den Alltag und das Leben ihrer Nutzer*innen leichter machen können.

„Ich bin wirklich stolz darauf, wie wir mit neuen Technologien, intelligenten Funktionen und zunehmender Vernetzung unserer Geräte neue Standards für das smarte Zuhause gesetzt haben”, sagt der stellvertretende Vorsitzende Han. „In diesem Jahr gehen wir den nächsten Schritt: Wir zeigen auf der CES 2025, wie wir AI noch weitreichender implementieren und damit mehr personalisierte Nutzungserlebnisse schaffen. Damit werden wir unserem Anspruch an eine führende Rolle bei der Etablierung von AI für das Zuhause auch für das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus gerecht.”

Mit AI Home den Alltag neu erleben

Jonathan Gabrio, Leiter des Connected Experience Centers bei Samsung Electronics America, erläuterte im weiteren Verlauf der Pressekonferenz die Home AI-Vision von Samsung. Dabei geht es um die umfassende Integration von AI in vollkommen unterschiedliche Smart-Home-Umgebungen: Das Spektrum reicht vom Einpersonenhaushalt zum Mehrgenerationenhaus. Home AI lernt aus den Gewohnheiten der Bewohner*innen und passt sich an individuelle Routinen an. Damit wird ein hyperpersonalisiertes Smart-Home-Erlebnis geschaffen.

Sicherheit und Datenschutz stehen im Mittelpunkt der Strategie von Samsung. Denn mit zunehmender Vernetzung und stärkerer AI-gestützter Personalisierung muss auch die Privatsphäre der Nutzer*innen besser geschützt werden. Daher hat das Unternehmen seine Sicherheitsfunktionen erweitert: Samsung Knox Matrix schützt Hausgeräte, Mobilgeräte und TVs mit hochsicherer Blockchain-Technologie. Sie stellt sicher, dass vernetzte Geräte zusammenarbeiten, um Daten und sich gegenseitig vor digitalen Bedrohungen zu schützen. Mit dem Knox Matrix Dashboard bietet Samsung zudem ein vereinfachtes Sicherheitsmanagement für das gesamte vernetzte Zuhause. Bei der geräteübergreifenden Synchronisierung sorgt Credential Sync dafür, dass Daten ausschließlich auf den Geräten der Benutzer*innen verschlüsselt oder entschlüsselt werden können. Samsung Knox Vault fügt eine weitere Schutzebene hinzu, bei der vertrauliche Informationen wie Passwörter oder PINs an einem sicheren Ort isoliert aufbewahrt werden können.

Das Samsung-Betriebssystem One UI verbessert die Interoperabilität, unterstützt Benutzer*innen mit AI-basierten Funktionen und stellt Software-Updates für bis zu sieben Jahre bereit.

Basis für alles ist SmartThings, die Smart-Home-Plattform von Samsung. Sie stellt Hunderten von Millionen Nutzer*innen auf der ganzen Welt intelligente Konnektivität bereit. Die Plattform arbeitet mit neuesten AI-Technologien, um höchsten Komfort und Personalisierungs-Möglichkeiten in das Smart Home zu bringen. SmartThings Ambient Sensing versteht intuitiv die jeweilige Umgebung und den situativen Kontext, in dem sich die Nutzer*innen bewegen. Dafür werden individuelle Bewegungsprofile und Umgebungsgeräusche im Wohnumfeld analysiert, sodass die Geräte intelligent und nahtlos reagieren und sich an tägliche Routinen anpassen können.

Der verbesserte AI-Sprachassistent Bixby Voice steigert die Nutzungsfreundlichkeit weiter. Er erkennt einzelne Stimmen und reagiert auf individuelle Befehle.

Mit Produktivität geht auch Aktivität einher: Mit der Kombination von Künstlicher Intelligenz und Samsung Health können Nutzer*innen ihre Gesundheit und Fitness besser im Auge behalten. Dafür sorgen die Partnerschaft mit Dexcom sowie Daten zu persönlichen Fitness- und Wellnessdaten., die mit Hilfe des Samsung Galaxy Rings und der Samsung Galaxy Watch erhoben werden können. Die AI-Technologien von Samsung helfen dabei, die persönlichen Daten besser zu verstehen und fundiertere Entscheidungen darüber zu treffen, welches Verhalten positiv auf das individuelle Wohlbefinden einzahlt.

Nahtloses Entertainment in der neuen AI-Ära

Samsung Vision AI sorgt bei den TV-Geräten für eine noch stärkere Personalisierung und bietet einige überraschende neue Funktionen. Dazu gehören AI-Funktionen wie Generative Wallpaper für individuelle Hintergrundbilder, Live-Übersetzung und Click-to-Search. An der Spitze dieser neuen Technologien steht der Neo QLED 8K, der durch die im Hintergrund arbeitenden AI-Funktionen wie 8K AI Upscaling Pro, Auto HDR Remastering Pro und Color Booster Pro die Bildqualität auch bei schlechtem Ausgangsmaterial merklich verbessern kann. Darüber hinaus wurde das Kunsterlebnis von The Frame auf alle Samsung QLEDs ausgedehnt. Nutzer*innen können jetzt auf eine digitale Sammlung von über 3.000 Kunstwerken zugreifen und jeden Raum in eine persönliche Galerie verwandeln.

Der Ansatz von Samsung, „Screens Everywhere” zu bieten, umfasst nun noch mehr Hausgeräte. Dazu gehören die neuen Kühlschränke mit 9-Zoll-AI-Home-Displays sowie weitere Modelle mit 7-Zoll-Bildschirmen. Damit bieten die Geräte gleichzeitig mehr Funktionalitäten – vom Entertainment bis zu AI Vision Inside mit direktem Zugang zum Online-Lebensmittelzulieferer Instacart.

AI Everywhere: Künstliche Intelligenz überall verfügbar

Neben dem Heimbereich arbeitet Samsung auch an Lösungen, die das Potenzial haben, ganze Branchen zu transformieren: SmartThings Pro wurde entwickelt, um AI-gestützte digitale SmartThings-Lösungen auch für den professionellen Einsatz verfügbar zu machen. Ergebnis ist eine B2B-Lösung, die für das Management von Wohnanlagen ebenso genutzt werden kann wie für Hotels oder Schulen. Seit seiner Einführung im vergangenen Juni bietet SmartThings Pro eine ganze Reihe von Funktionen, um den Energieverbrauch besser analysieren zu können, den Wartungsbedarf von Geräten proaktiv erkennen zu können sowie eine umfassende Kontrolle über vernetzte Umgebungen und Geräte sicherstellen zu können. Samsung arbeitet darüber hinaus mit Partnern zusammen, um eine innovative Plattform namens Future Innovation Technology (FIT) für größere Unternehmen und Gebäude zu entwickeln. Damit sollen etwa automatisierte Klimakontrollen ermöglicht werden, die helfen können, Energie zu sparen und Stromkosten zu senken.

Gemeinsam mit Samsung Heavy Industries arbeitet das Unternehmen zudem an einer neuen SmartThings-Lösung, die auf Basis der Konnektivitätsstandards Matter Schiffe besser vernetzen kann. Mit dem Pre-Sailing-Modus von SmartThings for Ships beispielsweise können Kapitän und Besatzung regeln, wann der Motor gestartet wird und wie Temperatur und Beleuchtung eingestellt werden, um Zeit und Energie sparen zu können. Der Care-Mode verschafft der Crew einen vollständigen Überblick über die Stromversorgung, die Klimaanlagen und die Rauchmelder auf dem Schiff. Der Protection-Mode überwacht permanent das Geschehen und kann den Kapitän und Besatzung bei ungewöhnlichen Vorfällen alarmieren.

Ein weiterer Schritt ist die neue Partnerschaft mit der Hyundai Motor Group. Sie bringt SmartThings in Hyundai-Elektrofahrzeuge. Mit SmartThings Find beispielweise kann das geparkte Auto auch auf überfüllten Parkplätzen leichter wiedergefunden werden. Zudem kann SmartThings mit Hilfe von Home AI auf Basis unterschiedlicher Strompreistarife Empfehlungen zum Aufladen des E-Autos geben. Im Falle eines Stromausfalls wird zudem automatisch der Battery Backup Mode aktiviert, der in Zusammenarbeit mit dem AI Energy Mode den Batterie-Strom für die nötigste Energieversorgung im Haus nutzt.

Weiter ausgebaut wird auch die Zusammenarbeit mit Harman. Konkret entwickeln die beiden Unternehmen gemeinsam einen neuen Fahrzeug-Avatar, der mit Harman-Produkten wie Ready Care und Ready Vision arbeitet und als digitaler Copilot fungiert. Er antizipiert die Bedürfnisse der Fahrer*innen, damit sie sich besser auf die Straße konzentrieren können. Der Avatar bietet personalisierte, AI-gestützte Interaktionen, die mit natürlicher Sprache und Bildern arbeiten, um eine freundliche, leicht verständliche und gut zugängliche Kommunikation zu gewährleisten.

Starke Unterstützung für die nächste Generation

Inhee Chung, Vice President des Corporate Sustainability Center unterstrich, wie die Vision „AI for All” in der Marke Samsung verwurzelt ist, um neue Technologien im Dienste einer besseren, integrativeren Welt zu nutzen. Denn Samsung bietet mit seinen AI-gestützten Produkten und Services auch zahlreiche Funktionen für eine verbesserte Barrierefreiheit. Ein Beispiel dafür ist die Möglichkeit, Einstellungen für Barrierefreiheit automatisch über das Smartphone auf allen Hausgeräten zu synchronisieren.

Bereits in der ersten Jahreshälfte 2025 wird Bixby in der Lage sein, die Stimmen von Familienmitgliedern mit Sehbeeinträchtigung zu erkennen und dann automatisch Textinhalte auf vernetzten Geräten in hohem Kontrast anzuzeigen oder Hilfe per Voice Guide anzubieten. Zudem können Untertitel in der jeweils gewählten Sprache des Users vorgelesen werden.

Chung präsentierte außerdem aktuelle gesellschaftliche Programme und Initiativen wie Samsung Solve for Tomorrow, Samsung Innovation Campus sowie die Zusammenarbeit des Unternehmens mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP). Ziel ist es, die nächste Generation von innovativen Köpfen zu fördern. Samsung Solve for Tomorrow etwa ermutigt mehr als 2,6 Millionen Schülerinnen und Schüler in 66 Ländern, stärker auf MINT zu setzen, um besondere Herausforderungen in ihren Communities anzugehen. Unter dem Motto „Together for Tomorrow, Enabling People” haben das Internationale Olympische Komitee (IOC) und Samsung während der Olympischen Spiele 2024 in Paris eine digitale Community ins Leben gerufen und die Top-10-Teams von Solve for Tomorrow zu Community-Botschaftern ernannt. Zudem hat der Samsung Innovation Campus dazu beigetragen, dass fast 180.000 junge Menschen in 33 Ländern mit Schulungen zu neuen Technologien wie AI, IoT und Big Data auf die Arbeitswelt vorbereitet werden konnten.