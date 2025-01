CES 2025: Aiper präsentiert neuen All-in-One-Poolreinigungsroboter uvm.

Aiper zeigt auf der CES 2025 in Las Vegas das neueste Modell seiner Scuba X Serie, den Scuba X1 Pro Max, sowie die nächste Generation seines Roboter-Skimmers für die Wasseroberfläche. Doch damit nicht genug: Mit dem IrriSense Smart Irrigation Sprinkler erweitert Aiper sein Portfolio um eine neue Produktkategorie und präsentiert seinen ersten intelligenten Bewässerungssprinkler für den Garten.

Das neue Flaggschiff unter den Poolrobotern von Aiper, der Scuba X1 Pro Max, ergänzt die Modelle Scuba X1 und Scuba X1 Pro, die auf der IFA 2024 in Berlin vorgestellt wurden. Das kabellose All-in-One-Gerät sorgt für eine noch effizientere Reinigung des heimischen Schwimmbeckens, indem es auf Knopfdruck sowohl automatisch den Boden, die Wände und Wasserlinie von Einbaupools mit bis zu 300 m² säubert als auch Blätter, Insekten und weitere Verschmutzungen von der Wasseroberfläche entfernt. Darüber hinaus ist der Aiper Scuba X1 Pro Max mit der neuen Kommunikationsboje Aiper HydroComm Pro kompatibel. Dadurch stehen über die Aiper-App nicht nur erweiterte Reinigungsoptionen zur Verfügung, sondern auch noch bessere Möglichkeiten, um die Wasserqualität in Echtzeit zu überwachen.

Des Weiteren hat Aiper auf der CES seinen neuen kabellosen Skimmer-Roboter Surfer S2 dabei: Anders als bei der Verwendung eines herkömmlichen Keschers bewegt er sich automatisch über die Wasseroberfläche, sammelt sämtliche Schmutzpartikel ein und fängt diese zuverlässig in seinem Filterkorb mit zusätzlichem Auslaufschutz auf. Dazu hat Aiper ihm neue Tiefensensoren verpasst, dank derer er Hindernisse im Schwimmbecken, wie Treppen oder Plattformen, deutlich präziser erfasst und um sie herum navigiert.

Zudem präsentiert Aiper mit dem IrriSense Smart Irrigation Sprinkler eine Innovation in Sachen intelligenter Gartenpflege in Las Vegas. Denn die autonome Lösung sorgt das ganze Jahr über für eine zuverlässige Rasenbewässerung, indem sie auf bis zu 400 m² großen Flächen den natürlichen Niederschlag simuliert. Mithilfe von Wetter- und Bodensensoren passt die Anlage die Bewässerung dabei automatisch an den jeweiligen Bedarf an und gewährleistet einen effizienten und sparsamen Wasserverbrauch. Intuitiv per Aiper-App steuerbar, haben Hausbesitzer die Bewässerung ihres Gartens so bequem vom Sofa aus im Griff.